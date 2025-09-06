Presentan proyecto de ley de inclusión en el deporte para personas neurodivergentes

En el proyecto de ley de inclusión para personas neurodivergentes se enfatiza que el deporte constituye un derecho humano fundamental que potencia el desarrollo físico, mental, emocional y social de todas las personas.

“No obstante, quienes forman parte de la comunidad neurodivergente suelen encontrarse con importantes limitaciones que les impiden acceder en igualdad de condiciones a las actividades deportivas. Estas dificultades no solo están vinculadas a la falta de políticas inclusivas, sino también a prejuicios sociales y a la ausencia de infraestructuras y programas adaptados”, acentúa la argumentación.

Explica que “las personas neurodivergentes enfrentan múltiples obstáculos que dificultan su desarrollo en el deporte, tales como la falta de entrenadores y personal capacitado, el rechazo en escuelas deportivas y clubes, la carencia de infraestructuras adecuadas y los costos elevados que restringen su acceso”.

La iniciativa busca derribar estas barreras y garantizar un sistema deportivo inclusivo, equitativo y accesible, en el que ninguna persona sea discriminada por sus condiciones neurocognitivas.

Pretende transformar esa realidad en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay.

Según indica el texto, esto se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada en 2008 y con otras iniciativas globales y regionales que promueven la inclusión en el deporte y la lucha contra la discriminación.

Se establecen derechos y garantías fundamentales

El acceso libre y en igualdad de condiciones al deporte.

La prohibición expresa de rechazos basados en la neurodivergencia.

La capacitación obligatoria para entrenadores y árbitros en prácticas inclusivas.

La adecuación progresiva de infraestructuras deportivas.

Prevé programas municipales y departamentales de inclusión.

Un sistema de supervisión y denuncias a cargo de la Secretaría Nacional de Deportes.

Sanciones

Desde amonestaciones hasta multas económicas.

Suspensiones temporales.

Clausura definitiva de entidades deportivas que incurran en prácticas discriminatorias.

Financiamiento

El financiamiento estaría a cargo del Estado, a través de la Secretaría Nacional de Deportes, con la obligación de destinar partidas presupuestarias específicas para la implementación.

Personas neurodivergentes

Son aquellas cuyo cerebro procesa, percibe y responde al mundo de manera distinta a la mayoría de la población.

Este concepto abarca condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia, la dispraxia y el síndrome de Tourette, entre otras.