Video: denuncian “privatización” de baños en la Costanera Sur

Una situación que viene repitiéndose hace tiempo en la Costanera Sur de Asunción es que los baños estén cerrados con llave o inclusive candados, además del cobro en efectivo para su uso, según denunció el abogado Walter Fretes.

Al respecto, el ciudadano sostuvo que recién hacia el mediodía o en horas de la tarde aparecen personas a desllavear las puertas, aunque quienes harían esto no serían funcionarios municipales.

Asimismo, reiteró que estas instalaciones son públicas y cuando finalmente se encuentra uno de los baños abiertos, este se encuentra destrozado o prácticamente con nula limpieza.

“Se llavean todos los baños y dejan uno abierto, con suerte. Hay varios policías que se están turnando entre un baño, hombres, mujeres y todo el público en general... yo no sé si esas señoras tendrían un permiso especial para llavear los baños”, comentó a ABC Color.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Esto dice el intendente Luis Bello sobre lo fea que está Asunción

Enfermería vacía

Otro punto que lamentó el profesional es que si bien hay una enfermería en el lugar, esta se encuentra vacía la mayoría del tiempo, por lo que en caso de algún accidente se podría tardar en reaccionar y brindar primeros auxilios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual manera destacó la seguridad en la zona, ya que habría varios uniformados policiales custodiando esta costanera, pero reiteró que puntos como los baños, la enfermería y los espacios gastronómicos deberían tener mucha más atención.

Lea más: Video: calles de Asunción denotan pobreza en Paraguay, dice periodista ecuatoriano