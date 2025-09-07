Nacionales

La danza, el canto y la gastronomía brillan en la tercera edición del Festival del Pira Chyryry

La ciudad de Ayolas celebró su aniversario fundacional número 126 con la realización de la tercera edición del Festival Gastronómico y Cultural del Pira Chyryry. El evento, llevado a cabo en el área verde ubicada en la entrada del barrio San Antonio, fue organizado por la Municipalidad de Ayolas con el apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Colectivo Cultural y Turístico de Misiones y la Red de Espacios Culturales de Paraguay.

Por Miguel Ángel Rodríguez
07 de septiembre de 2025 - 00:00

La jornada inició poco después de las 08:00 con una feria que reunió a cerca de 30 emprendedoras gastronómicas y artesanales. Al rededor de las 19:00, el festival dio inicio oficialmente con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y numeroso público, que disfrutó de espectáculos artísticos de talentos locales y de otras ciudades de Misiones, así como de los departamentos de Cordillera e Itapúa, entre otros. Los asistentes también degustaron una variada oferta gastronómica elaborada a base de pescado.

Emprendedora exhibe su producto elaborado a base de pescado en el Festival del Pira Chyryry.

Durante el festival, el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura Sergio Ríos anunció que el pira chyryry fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial Nacional mediante la Resolución N.º 600/2025.

El distrito de Ayolas, también denominado “Un Paraíso Junto al Río”, situado a orillas del río Paraná, a 305 kilómetros de la capital del país, cumplirá 126 años de fundación el próximo 12 de septiembre.

Grupo de Danza de Corateí de Ayolas, presente en la 3.ª edición del Festival del Pira Chyryry.

En el marco de los festejos, las actividades continuarán el 11 de septiembre con la misa de acción de gracias en la Parroquia San Josemí y, a las 19:00, con la apertura de la Expo Feria Trabajo y Energía, seguida de la tradicional serenata a la ciudad.

El sábado 12, a las 09:00 tendrá lugar el desfile cívico estudiantil y a las 19:00 nuevamente el festival Ayolas Canta.

El domingo 13, en el Polideportivo Municipal habrá eventos de pádel y boxeo. Finalmente, el sábado 27 de septiembre, en el Club de Pesca Yacyretá, se desarrollará el Concurso de Pesca Internacional del Dorado y Variada con Devolución.

Grupo de Danza Ritmo de mi Tierra, de Altos, se sumó a los festejos fundacionales de Ayolas.

