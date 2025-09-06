Casos de sarampión ascienden a 26, advierte Salud Pública

Datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), señalan que la cifra de personas afectadas por el virus del sarampión en Paraguay asciende a 26 casos actualmente.
Del total de casos encontrados, 24 están asociados a importación, 1 caso importado y 1 caso cuyo nexo epidemiológico se encuentran en investigación.
Todos los casos identificados de este virus proceden del departamento de San Pedro, con 12 en el distrito de Nueva Germania, siete en de Santa Rosa del Aguaray yotros siete en Tacuati.
La enfermedad es portada por niños y adultos de entre 3 meses y 54 años, pero fueron hallados principalmente en el rango de edad de 1 a 4 años.
Sospechas
La Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP, informó que se hallan en estudio 13 personas con sospecha de sarampión, procedentes de las zonas del brote y distritos cercanos. A la fecha no se reportan fallecidos.
La cartera sanitaria indicó que continuará con la campaña de vacunación para prevenir este virus, especialmente en las zonas de San Pedro en zonas afectadas de San Pedro y distritos colindantes.