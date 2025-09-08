Denuncian proliferación de vertederos clandestinos en Carapeguá

Uno de los puntos más críticos es la circunvalación de la ruta PY01, entre los kilómetros 87 y 88, donde se observa una gran cantidad de desechos. Los denunciantes lamentan que este sector, utilizado para caminatas y recorridos en bicicleta, se haya convertido en un vertedero clandestino, exponiendo a los usuarios a un panorama de contaminación visual y ambiental.

Un poblador que realiza caminatas en la circunvalación, Antonio Fernández, expresó su preocupación por la falta de acción de las autoridades municipales, a cargo de Luciano Cañete (cartista). Señala que la Municipalidad no organiza cuadrillas de operarios para limpiar el acceso a la ciudad y otros espacios públicos saturados de basura.

Lea más: Concejales de Carapeguá cuestionan tercerización de la recolección de basura sin aval de la Junta Municipal

La situación se agrava por la cercanía del Cerro Bogarín, que es un Área Silvestre Protegida cuyo paisaje es admirado y se encuentra rodeado por el asfaltado de la circunvalación. Este lugar, ideal para deportistas, se ve afectado desde hace meses por la presencia de vertederos clandestinos.

Vecinos autoconvocados limpiaron el sector antes de Semana Santa, retirando toneladas de basura del lugar, pero recalcan que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad municipal. Consideran que, a pesar de contar con recolectores de basura y operarios, falta supervisión y acción fuera de las oficinas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Carapeguá: Quejas por mini vertederos formados a los costados de la ruta y los caminos vecinales

Una situación similar se presenta en la compañía Cerrito, acceso a Tajy Loma, donde también se están formando botaderos de basura clandestinos. Los vecinos denuncian el arrojo de todo tipo de desperdicios, desconociendo si son vecinos del lugar o personas provenientes del centro del municipio, según relató Ximena Sosa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, conversamos con el inspector general de la Municipalidad local, Pablo Chamorro, quien manifestó que dialogará con el Ejecutivo Municipal para evaluar qué alternativas de solución pueden ofrecer.

Finalmente, señaló que los usuarios que se niegan a pagar por el servicio de recolección de basura son quienes arrojan los desechos en el lugar, por lo que pidió a los ciudadanos que, en caso de ver estas prácticas, saquen fotos o graben videos para identificar a los responsables.