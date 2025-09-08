Nacionales

Encarnación y Posadas: Dinac aclara versión de un conflicto aéreo

En medios argentinos publicaron sobre la existencia de un conflicto por falta de coordinación entre las administraciones aeronáuticas de Argentina y Paraguay en torno a la superposición de espacios aéreos entre los aeropuertos de Encarnación y Posadas. El presidente de la Dinac, Nelson Mendoza, aseguró que no existe ningún “conflicto”, pero confirmó que mañana llegan al país autoridades argentinas para coordinar una salida a lo que él llamó una simple “divergencia”.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 11:43
Llegó a Encarnación el primer vuelo comercial internacional de Flybondi
Nueva área de embarco y desembarco del Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González de Encarnación.Sergio González

El Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación cambió de categoría en agosto pasado y pasó a ser “H24″. Esto le permitió empezar a operar vuelos internacionales las 24 horas.

No obstante, generó lo que en medios de Argentina llamaron un “conflicto” con Posadas, debido a la superposición de espacios aéreos. Consultado al respecto, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) aseguró que no existe ningún problema, pero que acordaron una reunión para “coordinar” los operativos.

Lea más: “Boom” de pasajeros en el Aeropuerto de Encarnación durante el Mundial de Rally

Señaló que anteriormente el aeropuerto de Encarnación era un aeródromo y se compartía espacio aéreo con el aeropuerto Libertador General José de San Martín de Posadas, Argentina. El presidente de la Dinac señaló que es común llegar a esos acuerdos cuando existen aeropuertos que se encuentran muy cercanos en zonas fronterizas.

“No existe ningún problema, Paraguay solo hizo uso de su espacio aéreo y autonomía aeronáutica”, manifestó. Destacó que las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina vienen mañana a Paraguay para una reunión respecto a este tema.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Boom” de pasajeros en el Aeropuerto de Encarnación durante el Mundial de Rally

“Creemos que con esa reunión va a quedar subsanado el asunto. Es cuestión de coordinar entre torres de control y eso no será ningún problema”, señaló.

Mendoza afirmó que siempre existió una muy buena relación con las autoridades argentinas y que esta situación es solamente una “divergencia” que será solucionada mañana en una reunión que, según él, no durará ni 30 minutos.

Lea más: Aeropuerto de Encarnación: ¿cuáles son los planes más allá del Mundial de Rally?

Enlace copiado