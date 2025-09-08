Encarnación y Posadas: Dinac aclara versión de un conflicto aéreo

El Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub de Encarnación cambió de categoría en agosto pasado y pasó a ser “H24″. Esto le permitió empezar a operar vuelos internacionales las 24 horas.

No obstante, generó lo que en medios de Argentina llamaron un “conflicto” con Posadas, debido a la superposición de espacios aéreos. Consultado al respecto, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) aseguró que no existe ningún problema, pero que acordaron una reunión para “coordinar” los operativos.

Lea más: “Boom” de pasajeros en el Aeropuerto de Encarnación durante el Mundial de Rally

Señaló que anteriormente el aeropuerto de Encarnación era un aeródromo y se compartía espacio aéreo con el aeropuerto Libertador General José de San Martín de Posadas, Argentina. El presidente de la Dinac señaló que es común llegar a esos acuerdos cuando existen aeropuertos que se encuentran muy cercanos en zonas fronterizas.

“No existe ningún problema, Paraguay solo hizo uso de su espacio aéreo y autonomía aeronáutica”, manifestó. Destacó que las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina vienen mañana a Paraguay para una reunión respecto a este tema.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Boom” de pasajeros en el Aeropuerto de Encarnación durante el Mundial de Rally

“Creemos que con esa reunión va a quedar subsanado el asunto. Es cuestión de coordinar entre torres de control y eso no será ningún problema”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mendoza afirmó que siempre existió una muy buena relación con las autoridades argentinas y que esta situación es solamente una “divergencia” que será solucionada mañana en una reunión que, según él, no durará ni 30 minutos.

Lea más: Aeropuerto de Encarnación: ¿cuáles son los planes más allá del Mundial de Rally?