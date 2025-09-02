“Boom” de pasajeros en el Aeropuerto de Encarnación durante el Mundial de Rally

“Unos 2.300 pasajeros se movieron dentro del Aeropuerto de Encarnación, entre llegada y salida. Entraron 2300 y salieron 2300”, comentó Rubén Aguilar, director de Aeropuertos. La cifra corresponde al mes de agosto, cuando se desarrolló el Mundial de Rally.
En total se registraron 900 vuelos en el mes de agosto, indica.
“A partir de ahora se convierte en aeropuerto internacional”, indicó. Además, dijo que se puso a prueba la infraestructura y que superó sus expectativas.
Expresó que también llegaron vuelos internacionales privados, resaltó el buen trato que recibieron todos los pasajeros.
“No tuvimos ningún reporte negativo de la actividad”, manifestó, al momento de explicar que fue arduo el trabajo de coordinador del espacio aéreo.
Contaban con aeronaves de las Fuerzas Aéreas para posible evacuación, pero no se utilizó.