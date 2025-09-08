Preocupa aumento de casos de dengue: instan a tomar medidas preventivas

Por día se registran cinco a seis casos de dengue y preocupa la llegada de una temporada de más calor y más lluvia, indican desde la Dirección de Vigilancia de la Salud.

“El dengue se va a sumar a los casos de enfermedades respiratorias en los próximos meses, indicó Andrea Ojeda, directora de Vigilancia de la Salud”.

Departamentos con casos de dengue

Guaira.

Central.

Presidente Hayes.

También dijo que en este momento la ciudad de Asunción no registra casos confirmados.

Manifestó que la principal recomendación es la eliminación de todo lo que acumule agua en el domicilio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguay reporta una leve circulación de dengue

Periodo interepidémico

La profesional de la salud explicó que Paraguay se encuentra en el periodo interepidémico, donde se trabaja en una estratificación de riesgo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En ciertos barrios de Asunción estamos abocados con promoción de la salud, Senepa y Vigilancia en el trabajo con la comunidad, la Gobernación y la Intendencia. Esta estrategia dio buenos resultados el año pasado”, explicó.