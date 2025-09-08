SNPP y Taiwán lanzan primer curso para mantenimiento de vehículos eléctricos

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en alianza con el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán (Taiwan ICDF), lanzó en Asunción el primer curso internacional de Formación Profesional para Mantenimiento y Operación de Vehículos Eléctricos.

El programa se desarrollará del 9 al 23 de septiembre y reunirá a 70 participantes, que son de instituciones públicas, universidades, empresas de transporte y talleres privados, todos ellos vinculados a la movilidad eléctrica.

La iniciativa pretende responder a la necesidad de técnicos calificados para la movilidad eléctrica.

El entrenamiento consistirá en áreas importantes para el ecosistema eléctrico como sistemas de carga y seguridad de vehículos eléctricos, tecnologías de control inteligente, diagnóstico y reparación de fallas y gestión de baterías y propulsión eléctrica.

Además, 21 instructores del SNPP recibirán capacitación intensiva para replicar lo aprendido en futuras generaciones de técnicos y estudiantes, garantizando así la sostenibilidad del conocimiento adquirido.

El curso es gratuito e incluye materiales, alimentación, seguro médico, hospedaje y viáticos para participantes del interior del país.