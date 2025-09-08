Nacionales

SNPP y Taiwán lanzan primer curso para mantenimiento de vehículos eléctricos

El primer programa internacional de formación en movilidad eléctrica se desarrollará en Asunción con 70 participantes, según informaron. Con este curso se pretende preparar profesionales en el país para el desafío de la transición energética.

08 de septiembre de 2025 - 19:53
Imagen de referencia de vehículos eléctricosJan Woitas

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), en alianza con el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán (Taiwan ICDF), lanzó en Asunción el primer curso internacional de Formación Profesional para Mantenimiento y Operación de Vehículos Eléctricos.

El programa se desarrollará del 9 al 23 de septiembre y reunirá a 70 participantes, que son de instituciones públicas, universidades, empresas de transporte y talleres privados, todos ellos vinculados a la movilidad eléctrica.

La iniciativa pretende responder a la necesidad de técnicos calificados para la movilidad eléctrica.

El entrenamiento consistirá en áreas importantes para el ecosistema eléctrico como sistemas de carga y seguridad de vehículos eléctricos, tecnologías de control inteligente, diagnóstico y reparación de fallas y gestión de baterías y propulsión eléctrica.

Además, 21 instructores del SNPP recibirán capacitación intensiva para replicar lo aprendido en futuras generaciones de técnicos y estudiantes, garantizando así la sostenibilidad del conocimiento adquirido.

El curso es gratuito e incluye materiales, alimentación, seguro médico, hospedaje y viáticos para participantes del interior del país.

