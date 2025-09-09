Nacionales

Camionero sigue en el fondo del río Paraguay: ¿por qué no lo rescatan?

El joven camionero que cayó al río Paraguay desde el puente Nanawa ya lleva dos días atrapado dentro del habitáculo de su vehículo. Los familiares aseguran que no puede ser rescatado por falta de un buque especializado que no está disponible en esta zona del país y cuyo alquiler tiene un costo muy elevado.

09 de septiembre de 2025 - 09:57

Rubén Cubilla (27) sigue en el fondo del río Paraguay dentro de su camión, a 12 metros de profundidad. Los buzos de la Armada Paraguaya hallaron el vehículo hace dos días, pero hasta la fecha no pudieron rescatar el cuerpo.

Los familiares aseguraron que los especialistas le indican que necesitan de un buque grúa, que no está disponible en la zona. Según le indicaron, el alquiler tiene un costo millonario que no pueden costear.

Camionero se habría quedado dormido

Según los datos iniciales, el joven habría perdido el control del camión al quedarse dormido, en la zona del puente Nanawa, Concepción.

El camionero es oriundo de Horqueta. De acuerdo a los datos que se manejan, transportaba casi 50 toneladas de soja.

