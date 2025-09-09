Camionero sigue en el fondo del río Paraguay: ¿por qué no lo rescatan?

Rubén Cubilla (27) sigue en el fondo del río Paraguay dentro de su camión, a 12 metros de profundidad. Los buzos de la Armada Paraguaya hallaron el vehículo hace dos días, pero hasta la fecha no pudieron rescatar el cuerpo.
Los familiares aseguraron que los especialistas le indican que necesitan de un buque grúa, que no está disponible en la zona. Según le indicaron, el alquiler tiene un costo millonario que no pueden costear.
Lea más: Video: buscan vehículo que habría caído al río Paraguay desde puente Nanawa
Camionero se habría quedado dormido
Según los datos iniciales, el joven habría perdido el control del camión al quedarse dormido, en la zona del puente Nanawa, Concepción.
El camionero es oriundo de Horqueta. De acuerdo a los datos que se manejan, transportaba casi 50 toneladas de soja.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy