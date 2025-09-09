Camionero sigue en el fondo del río Paraguay: ¿por qué no lo rescatan?

El joven camionero que cayó al río Paraguay desde el puente Nanawa ya lleva dos días atrapado dentro del habitáculo de su vehículo. Los familiares aseguran que no puede ser rescatado por falta de un buque especializado que no está disponible en esta zona del país y cuyo alquiler tiene un costo muy elevado.