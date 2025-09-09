Con llamado a “ver, escuchar y actuar”, cierran la semana por los Derechos 2025

El evento, realizado en el Puerto de Asunción este martes, reunió a representantes de 13 organizaciones de la niñez y adolescencia, quienes compartieron sus realidades, demandas y propuestas de cómo ellos pueden contribuir positivamente en un presente mejor.

Todo esto, en torno a siete derechos priorizados, los cuales son: protección ante las violencias, participación protagónica, educación integral de la sexualidad, educación de calidad, acceso a la tierra y ambiente sano, trabajo digno, y salud mental e inclusión.

Los adolescentes compartieron las conclusiones de seis meses de debates en espacios de diálogo presenciales y virtuales.

Durante la actividad, estuvieron presentes representantes de organizaciones de la sociedad civil, familias, de la academia, de la comuna capitalina, de distintas instituciones del Estado y agencias de cooperación.

Exigencias de niñas, niños y adolescentes

En el manifiesto presentado, los participantes expresaron lo que esperan de las instituciones y autoridades. Entre sus principales exigencias se destacan:

Protección ante las violencias : “Exigimos que las CODENIS respondan a nuestras necesidades reales y nos acompañen de manera oportuna, que el MEC garantice escuelas seguras, donde podamos aprender y participar sin miedo a la violencia ni al acoso y que el MINNA deje de ser una institución ausente y lidere la protección efectiva de nuestros derechos”.

Participación protagónica : “Que nuestras voces tengan un impacto real en las decisiones, y que no se nos convoque solo para la foto . Que la participación sea abierta e inclusiva, y no limitada a unos pocos seleccionados”.

Educación integral de la sexualidad (EIS) : “Exigimos que el MEC garantice el derecho a la Educación Integral de la Sexualidad desde los primeros años, incorporándola en la malla curricular, con información clara sobre sexualidad, abuso, acoso y bullying”.

Tierra y medioambiente : “Exigimos que ninguna obra o inversión se haga a costa del desplazamiento de comunidades ni de la degradación de la tierra y el medioambiente” y exigimos “frenar los desalojos forzosos y garantizar la titulación de las tierras de asentamientos rurales y campesinos”.

Trabajo digno : “Exigimos promover políticas públicas que generen un trabajo digno para adolescentes y eliminar el estigma hacia niñas, niños y adolescentes trabajadores. Verificar los espacios de trabajo y sancionar los casos de vulneración”

Salud mental e inclusión: “Exigimos educación intercultural real para los pueblos indígenas, construida con ellos, en sus lenguas y desde sus cosmovisiones” y “que ningún estudiante sea discriminado por orientación sexual, identidad de género o forma de expresión”.

Ninguno es una persona incompleta

En ese contexto, las niñas, niños y adolescentes pidieron a las autoridades que no minimicen su capacidad de participación y de comprender la realidad en la que viven con sus familias en los distintos puntos del país.

Además, hicieron énfasis en que “ningún niño, niña o adolescente es una persona incompleta.

Asimismo, distribuyeron “El País que Soñamos”, un diario ficticio pensado por las y los adolescentes. En sus páginas describen cómo se verían las noticias en Paraguay si sus derechos estuvieran plenamente garantizados.

El cierre incluyó dinámicas grupales, un trabajo intergeneracional en torno al “Tajy de los Derechos” y un mural colectivo con la consigna “¿Qué necesita nuestra comunidad para florecer?”, recordando que la comunidad salva vidas y que la protección de la niñez no es opcional, sino una responsabilidad.