Empresas fantasma proveyeron a Nenecho y también al Partido Colorado

Óscar “Nenecho” Rodríguez, intendente de Asunción desde diciembre de 2019, reelecto en diciembre de 2021, renunció al cargo el 22 de agosto pasado, presionado por una inminente destitución y poco antes que el interventor de su gestión, Carlos Pereira, presente un demoledor informe final, con más de 19 mil páginas foliadas.

Además de confirmar el desvío de G. 512.000 millones de bonos que eran para obras en gastos corrientes, incluidos salarios para 9.119 funcionarios, Pereira prueba el destino final de millonario monto, en parte despilfarrado mediante cajas chicas entregadas a los titulares de las 58 direcciones de la Municipalidad de Asunción.

Un análisis del informe final indica que los picos en las transferencias de las cuentas de los bonos a los directores, en concepto de “reposición de fondo fijo”, coinciden con la época de las elecciones internas, realizadas el 18 de diciembre de 2022, y las generales, el 30 de abril de 2023. Mediante estos comicios fue electo Santiago Peña como presidente y Lizarella Valiente, esposa de “Nenecho” Rodríguez, llegaba por primera vez al Senado, con la mayoría cartista que copó el Legislativo.

Además, un cruce de datos indica que Lizarella Valiente y la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidida por Horacio Cartes, en sus gastos de campaña incluyeron funcionarios y proveedores “mimados” de Nenecho, en 2022 y en 2023.

Nenecho, el Partido Colorado y las empresas “fantasma”

Otro detalle no menor, es que para justificar los gastos de caja chica en la Municipalidad de Asunción, se presentaron facturas de empresas “fantasma”, que, según el informe final del interventor, no fueron encontradas en las direcciones mencionadas o que tienen el RUC bloqueado en la página de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Por ejemplo, para justificar los gastos de caja chica 2022, se encontraron facturas de “Publicitaria M&M, de Yessica González, con RUC 3788672-0”, que tiene la misma dirección declarada por “Ferretería Dieguito”, sobre Madrinas de la Guerra del Chaco 2736 casi Félix Bogado.

“Se ha realizado la visita para verificación in situ, y en la mencionada dirección no fue visualizado ningún local comercial”, dice el informe. Señala que el RUC está bloqueado en la web de DNIT. También consta en el informe que la Contraloría Interna de la comuna fue a verificar el local de M&M, de Yessica Leticia González Moreira, y no encontraron la empresa.

Pero en la rendición de los gastos electorales para los comicios de 2023, que la ANR entregó al Tribunal Superior de Justicia Electoral, también se pueden encontrar dos pagos a Yessica Leticia González Moreira, con RUC 3788672-0.

El 20 de marzo de 2023 ella recibió G. 50 millones, mientras el 15 de abril, ya a pocos días de las elecciones generales, le pagaron otros G. 20 millones.