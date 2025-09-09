Gran Hospital de Asunción: consorcio denuncia manipulación en licitación

El Consorcio Yvaga, representado por el ingeniero Carlos Latorre, denuncia que una modificación ilegal de los requisitos eliminó a la empresa con la oferta más económica para la construcción del nuevo Hospital Central de Asunción.

“Para poder descalificarnos, usaron un formato y necesitaban un motivo. Usaron una consulta en la web cuatro días antes, restrictiva, sobre un aspecto secundario”, comenzó señalando el ingeniero.

A renglón seguido, explicó: “Para cambiar la base de contratación, el formato debe ser adenda, todo lo que afecta a la base de contratación. Segundo, tiene que ser seis días hábiles antes, no tres. Y tercero, ni aunque sea adenda, no puede ser restrictivo”.

“Uno no puede tres días antes, ni seis días antes, con una adenda, agregar una condición que elimine a una o al cincuenta o al noventa por ciento lo oferente. Eso no se puede hacer, está prohibido y eso se hizo, tan claramente se hizo que la eliminación de la empresa por MOPC es por ese único motivo”, indicó.

Las bases y condiciones originales establecían que las empresas debían tener experiencia en la construcción de hospitales y también de plantas de tratamiento hospitalario.

Pero la consulta agregada horas antes, la cual eliminó al Consorcio Yvaga, expresaba que la experiencia debía ser de haber construido un hospital y su planta de tratamiento en el mismo lugar.

“Pedía haber construido un hospital de por lo menos siete mil metros cuadrados y haber ejecutado cuatro o cinco rubros. Por ejemplo, era cañería de gases medicinales. El otro era planta de hemodiálisis y tal vez una planta de oxígeno. No decía que tenía que haber sido en el mismo hospital todas esas instalaciones”, aclaró Latorre.

“Protestamos por la descalificación. Contestó el Ministerio de Obras Públicas, contestaron los adjudicados y ahora estamos esperando la resolución de contrataciones públicas. Estamos un poco preocupados porque está demasiado claro y son muchos días sin respuesta", finalizó.