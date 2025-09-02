Política

Ministra de Trabajo y directores del Gobierno de Peña dieron informes a Cartes

En un hecho que demuestra una subordinación de autoridades del gobierno al Partido Colorado, la ministra de Trabajo Mónica Recalde y los titulares del SNPP y Sinafocal acudieron a la sede de la ANR para informar al expresidente y líder colorado, Horacio Cartes, sobre avances en capacitación laboral. Siguieron tal ejemplo del presidente Santiago Peña, quien dio primero su informe de gestión a HC que al Congreso.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 20:58
Nicanor Duarte Frutos, miembro de la Junta Directiva de la ANR; Alfredo Mongelós, director de Sinafocal; Horacio Cartes, presidente de la ANR; Mónica Recalde, ministra de Trabajo; y José Cogliolo, director del SNPP.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, junto al director del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), José Cogliolo, y el director del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Alfredo Mongelós, se trasladaron este martes hasta la sede del Partido Colorado para exponer avances en programas de capacitación de mano de obra.

El destinatario de los informes no fue el Congreso Nacional ni las comisiones técnicas que se encargan de analizar la situación, sino Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Estos funcionarios posaron frente a HC para que haya constancia de la reunión. Asimismo, la cuenta oficial del Partido Colorado difundió este encuentro.

Siguen el ejemplo de Santiago Peña

Este episodio no es aislado. En junio de este año, el propio presidente de la República, Santiago Peña, ya había rendido cuentas ante la Junta de Gobierno de la ANR y Horacio Cartes, incluso antes de presentar informes al Poder Legislativo.

