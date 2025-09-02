Ministra de Trabajo y directores del Gobierno de Peña dieron informes a Cartes

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, junto al director del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), José Cogliolo, y el director del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Alfredo Mongelós, se trasladaron este martes hasta la sede del Partido Colorado para exponer avances en programas de capacitación de mano de obra.

El destinatario de los informes no fue el Congreso Nacional ni las comisiones técnicas que se encargan de analizar la situación, sino Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Estos funcionarios posaron frente a HC para que haya constancia de la reunión. Asimismo, la cuenta oficial del Partido Colorado difundió este encuentro.

Siguen el ejemplo de Santiago Peña

Este episodio no es aislado. En junio de este año, el propio presidente de la República, Santiago Peña, ya había rendido cuentas ante la Junta de Gobierno de la ANR y Horacio Cartes, incluso antes de presentar informes al Poder Legislativo.

