Municipalidad de Asunción exonera multas para todos los tributos durante el mes de septiembre

Impuesto inmobiliario, tasas especiales, patentes de rodados, patente comercial y todo aquello que haya generado multa por mora será exonerada por la comuna capitalina, según se anunció.
Silvia Figueredo, jefa del Departamento de Atención al Contribuyente de Asunción, explicó que la implementación de la mencionada exoneración será por este mes, hasta el día 30.
“Para abonar este beneficio el pago es al contado, que es directo, se acercan a las bocas de cobranza, obtienen su factura y estas ya tienen el beneficio otorgado, e inclusive, también para aquellos contribuyentes que no quieren despojarse del dinero, o no pueden en realidad, porque sabemos que también que la situación está difícil, lo pueden hacer en forma fraccionada. Esto sería con una entrega del 10% y seis cuotas”, especificó.
Lea más: Municipalidad de Asunción interviene inmuebles abandonados en zona corporativa
Horarios de atención
- De lunes a viernes de 07:00 a 16:00.
- Sábado 07:30 a 11:30.
Requisito
Indica que existe un único y simple requisito, que es presentar la copia de cédula del titular, o en el caso que sea una persona de la familia o un tercero, una autorización que permite también tener este beneficio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Agregó que cuentan con todas las herramientas necesarias para que los contribuyentes realicen sus trámites con cualquier medio de pago.