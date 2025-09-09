Nacionales

Municipalidad de Asunción exonera multas para todos los tributos durante el mes de septiembre

Desde el Departamento de Atención al Contribuyente de la Municipalidad de Asunción anunciaron que se exonerarán las multas para todos los tributos. En esta nota te contamos lo horarios de atención y en qué consiste.

Por ABC Color
09 de septiembre de 2025 - 20:49
Pocas personas acudieron ayer miércoles a la Departamento de Rodados de la Municipalidad de Asunción, a pocas horas del vencimiento de la promoción de descuento.
Departamento de Rodados de la Municipalidad de Asunción.LUIS LOPEZ

Impuesto inmobiliario, tasas especiales, patentes de rodados, patente comercial y todo aquello que haya generado multa por mora será exonerada por la comuna capitalina, según se anunció.

Silvia Figueredo, jefa del Departamento de Atención al Contribuyente de Asunción, explicó que la implementación de la mencionada exoneración será por este mes, hasta el día 30.

“Para abonar este beneficio el pago es al contado, que es directo, se acercan a las bocas de cobranza, obtienen su factura y estas ya tienen el beneficio otorgado, e inclusive, también para aquellos contribuyentes que no quieren despojarse del dinero, o no pueden en realidad, porque sabemos que también que la situación está difícil, lo pueden hacer en forma fraccionada. Esto sería con una entrega del 10% y seis cuotas”, especificó.

Horarios de atención

  • De lunes a viernes de 07:00 a 16:00.
  • Sábado 07:30 a 11:30.

Requisito

Indica que existe un único y simple requisito, que es presentar la copia de cédula del titular, o en el caso que sea una persona de la familia o un tercero, una autorización que permite también tener este beneficio.

Agregó que cuentan con todas las herramientas necesarias para que los contribuyentes realicen sus trámites con cualquier medio de pago.

