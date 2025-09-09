Sigue la búsqueda de Félix Urbieta: “Imposible tener certeza, pero vamos a agotar todos los recursos”, dijo el fiscal

Félix Urbieta (66) fue secuestrado en octubre de 2016 por el grupo criminal autodenominado Ejército del Mariscal López (EML), en abril de este año fue encontrado un escrito en una de las caletas, donde se señala que el ganadero horqueteño fue ejecutado el 16 de febrero del 2017 por Alejandro Ramos y los hermanos Antonio y Feliciano Bernal Maíz. Desde ese momento inició una exhaustiva búsqueda.

“Por las referencias que nos dieron, se están realizando las búsquedas en la zona donde se encontraron las caletas y la nota”, señaló el fiscal Joel Cazal.

Sin embargo, dijo que no hay certeza de nada, que existe la presunción de que habría sido enterrado en ese lugar, que es boscoso y muy grande.

“Imposible tener certeza, pero vamos a agotar todos los recursos”, insistió.

Agregó que se están utilizando herramientas que provee el Ministerio del Interior, como detector de metales y otros aparatos.

El agente fiscal también fue consultado sobre la sentencia a tres exintegrantes de la ACA-EP que fue dada ayer, y a los que corresponden penas de entre 16 y 18 años de cárcel por detentación, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.

La investigación reveló que los condenados proveyeron logística a quienes secuestraron el joven Jorge Ríos, quien posteriormente fue asesinado en el año 2021.

“Todos son parientes de los secuestradores originales, en el momento del allanamiento se habían encontrado armas de guerra que fueron utilizadas en los hechos: el asesinato de un policía en San Alfredo, el secuestro de Jorge Ríos y otros hechos”, especificó.