“Septiembre Amarillo”: Villarrica marchó por la vida y contra el estigma del suicidio

Alumnos de Psicología de la Unves encabezaron la tercera edición de la “Marcha por la Vida”, en el marco del Septiembre Amarillo. La actividad tuvo como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la prevención del suicidio y fomentar una cultura de acompañamiento y empatía hacia quienes atraviesan cuadros depresivos.