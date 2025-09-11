Esperanza critica el copamiento y modelo patrimonialista en el Partido Colorado

“Ojo con volver a utilizar la justicia como garrote, como premio o como impunidad”, advirtió la senadora Esperanza Martínez al referirse a los integrantes de la Asociación Nacional Republicana, en el día de su aniversario número 138.

Indicó que hoy no solamente se debe tocar la polca, comer asado, bailar, cantar y hacer discursos, “debería ser un día de reflexión sobre el futuro del Partido Colorado, responsable de 70 años de gobierno central en el Paraguay. Por lo tanto, la desigualdad, la pobreza, la corrupción, el copamiento y también el avance de la narcopolítica son responsabilidades de los dirigentes del Partido Colorado”.

Modelo patrimonialista

Agregó que la cúpula que históricamente tomó el Partido Colorado, lo ha utilizado para bienes privados, también llamado modelo patrimonialista.

“Todos los recursos del Estado son de todos los paraguayos y paraguayas, ellos lo toman como si fuera un recurso privado y lo usan para sus campañas políticas, para ser reelectos, para construir supuestamente la popularidad del partido Colorado”, advirtió.

Pidió que la ciudadanía esté atenta y consciente, porque existe un retroceso autoritario. “Ojo con este copamiento de los tres poderes del Estado”.

“Ojo con volver a utilizar la justicia como garrote, como premio o como impunidad. Ya lo vivimos con el general Stroessner, no lo vamos a volver a vivir. Hay mucha gente que hoy vivió muchos años ya en democracia y ya no tiene este ninguna tolerancia a que vuelva este modelo y creo que eso tienen que tenerlo muy claro”, enfatizó.