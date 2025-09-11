Con entrega floral comenzaron los actos por el aniversario del Partido Colorado

Este jueves 11 de septiembre el Partido Colorado cumple 138 años y las autoridades partidarias y nacionales se reúnen en el Panteón de los Héroes para el acto oficial y la entrega floral habitual.

Una carpa fue instalada en la entrada del Panteón para resguardar a los asistentes de la lluvia, sin embargo, la concurrencia no fue masiva como en años anteriores.

El senador Antonio Barrios, ex ministro de Salud, llegó en el mismo vehículo que Horacio Cartes y su hija Sofía.

También estuvieron presentes el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, el titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez, el diputado Yamil Esgaib, el gobernador de Ñeembucú Luis Benítez, Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Enrique Riera, ministro del Interior, entre otros.

La Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, fue fundado el 11 de septiembre de 1887 por un grupo de hombres entre los que se destacaba Bernardino Caballero.

El tránsito sobre la calle Palma fue interrumpido para la llegada de las autoridades y el inicio de los actos oficiales, que posteriormente se trasladan al parque Bernardino Caballero de Asunción.