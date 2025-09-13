Diego Moreno impartirá charlas en una universidad de Estados Unidos

Diego Moreno Rodríguez Alcalá, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), fue designado como "Global Distinguished Visiting Jurist" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, uno de los centros académicos más reconocidos de Estados Unidos.

Según datos, entre el 15 y el 18 de septiembre, Moreno desarrollará un ciclo de charlas sobre derechos humanos y derecho constitucional, su área de especialidad. Además, presentará un artículo académico para debate con la comunidad universitaria.

Lea más: Juró Diego Moreno, el primer juez paraguayo en la Corte IDH

Agenda académica de Diego Moreno

El programa contempla reuniones con profesores y estudiantes de posgrado, así como la participación en clases de destacados catedráticos de Notre Dame. La universidad lo incluyó oficialmente en su lista de académicos visitantes para el periodo de otoño 2025.

Este espacio le permitirá interactuar directamente con estudiantes de derecho y aportar una visión desde la experiencia latinoamericana en materia de derechos humanos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Moreno Rodríguez asumió en enero pasado como juez de la Corte IDH, en una ceremonia realizada en San José de Costa Rica, sede del tribunal.