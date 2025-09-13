Feriado largo: los beneficios para el turismo

Daysi Varela, directora de Productos de la Senatur, explicó la importancia de los feriados largos, incluso, el tan criticado por muchos, luego del partido de la Albirroja. Dijo que en estos casos se implementa la estrategia denominada “feriado patriótico”.

Manifestó que el impacto se nota más en los destinos que están un poco más cercanos a la capital del país, como los departamentos de Cordillera y Paraguarí, que son destinos de “escapada”.

“Los feriados largos siempre impactan porque vemos las posadas turísticas con un buen porcentaje de ocupación, siempre van entre el 70%, 80% y la gente aprovecha esos días porque es como una escapada y va adquiriendo ciertos servicios”, explicó.

Resaltó que los feriados dinamizan la economía y siempre se ve el repunte en materia de turismo.

“El feriado pasado representó ingreso para las posadas turísticas, también varios hoteles. A través de la asociación nos mencionaron que tuvieron muy buena ocupación, los guías de turismo que también reportaban actividades en sus diferentes zonas, los gastronómicos que revienta, porque generalmente cuando tenemos feriado no da abasto, la gente va, quiere consumir, quiere conocer. Entonces, son oportunidades”, analizó.

Paquetes de ofertas

Respecto a las ofertas en materia turística destacó las de las posadas que cuentan con servicios que tienen rango de precio que va desde lo más económico, unos G. 80.000, hasta G. 150.000, dependiendo de lo que ofrecen.

“Siempre hacemos hincapié en las posadas turísticas, porque es una estrategia que se implementó para que las personas en diferentes comunidades vayan o que quieran hacer una actividad turística vean a la posada como una opción un poco más accesible”, dijo.

Instó a la ciudadanía a acudir a las oficinas de Senatur o contactarlos por redes sociales para que se les pueda orientar y a planificarlo con tiempo, con el objetivo de tener más oportunidades para aprovechar.

“También nosotros vemos cómo los bancos se interesan, porque hay promociones específicas con agencias de viajes donde ofrecen esas posibilidades económicas y hasta en cuotas”, manifestó.