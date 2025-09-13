Fiscalía advierte sobre perfiles falsos de Emiliano Rolón en redes sociales

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que advierte sobre la detección de perfiles falsos en redes sociales que suplantan la identidad del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

La institución aclaró que las únicas cuentas oficiales son aquellas verificadas por cada plataforma digital, administradas por un equipo técnico especializado.

Con esta medida, la Fiscalía busca prevenir posibles engaños o estafas que puedan surgir a partir del uso indebido de nombres e imágenes institucionales y de sus autoridades.

El Ministerio Público recordó que a través de las redes sociales no se realizan consultas jurídicas, administrativas ni comunicaciones personales. Todo trámite o requerimiento formal debe presentarse únicamente por la Mesa de Entrada del Ministerio Público, conforme a los canales oficiales establecidos.

