Ligero aumento de notificaciones de dengue en once regiones del país

La curva de notificaciones de dengue continúa estable, con un promedio de 215 por semana. Desde la semana 34 a la semana 36 se registraron 4 casos con diagnóstico de dengue procedentes de Central, Presidente Hayes y Guairá, de acuerdo al reporte semanal. Los casos detectados corresponden al serotipo DENV-1.
Actualmente, once regiones del país están presentando leve incremento de notificaciones de dengue. Estas son: Asunción, Paraguarí, Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, Amambay, Pdte. Hayes, Canindeyú, Ñeembucú, Guairá y Misiones.
En este periodo se reportaron dos hospitalizados por dengue, procedentes de Guairá y Presidente Hayes, ambos pacientes ya fueron dados de alta. No se registran fallecidos por dengue, tampoco se observan brotes activos.
Con respecto a la vigilancia de chikungunya, no se identificaron nuevos casos en las últimas tres semanas. En lo que va del año, la cifra de chikungunya se mantiene en 50 casos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Paraguay reporta una leve circulación de dengue
Hasta el momento no se confirman casos del virus Zika ni de oropouche en territorio nacional.
Recomendaciones
Para frenar la propagación del dengue y otras arbovirosis es importante prevenir los criaderos de mosquitos realizando estas acciones:
- Desechar todo objeto en desuso que acumule agua (tapitas, botellas, envases). Aquellos objetos inservibles que no puedan desecharse, como aparatos domésticos, neumáticos u otros, deben colocarse bajo techo o cubrirse de forma que evite que puedan acumular agua.
- Clorar piscinas para impedir la reproducción de mosquitos, teniendo en cuenta que cualquier recipiente con agua puede convertirse en un criadero del dengue y otras arbovirosis.
- Mantener tapados tanques, tambores, cubetas y cualquier recipiente que contenga agua a ser utilizada.
- Cambiar a diario el agua de los floreros, previa higiene con cepillo, agua y jabón, y limpieza de raíces y tallo. Es igualmente necesario desechar el agua acumulada en platos de macetas/planteras.
- Cambiar el agua del bebedero de los animales todos los días, previa higiene (con cepillo, agua y jabón), a los efectos de eliminar posibles huevos que hayan quedado adheridos en las paredes del recipiente.
- Cuidar que no se acumule basura en el interior de los registros de manera que el agua esté drenada.