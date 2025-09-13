Ligero aumento de notificaciones de dengue en once regiones del país

La curva de notificaciones de dengue continúa estable, con un promedio de 215 por semana. Desde la semana 34 a la semana 36 se registraron 4 casos con diagnóstico de dengue procedentes de Central, Presidente Hayes y Guairá, de acuerdo al reporte semanal. Los casos detectados corresponden al serotipo DENV-1.

Actualmente, once regiones del país están presentando leve incremento de notificaciones de dengue. Estas son: Asunción, Paraguarí, Alto Paraná, Boquerón, Caaguazú, Amambay, Pdte. Hayes, Canindeyú, Ñeembucú, Guairá y Misiones.

En este periodo se reportaron dos hospitalizados por dengue, procedentes de Guairá y Presidente Hayes, ambos pacientes ya fueron dados de alta. No se registran fallecidos por dengue, tampoco se observan brotes activos.

Con respecto a la vigilancia de chikungunya, no se identificaron nuevos casos en las últimas tres semanas. En lo que va del año, la cifra de chikungunya se mantiene en 50 casos.

Hasta el momento no se confirman casos del virus Zika ni de oropouche en territorio nacional.

Recomendaciones

Para frenar la propagación del dengue y otras arbovirosis es importante prevenir los criaderos de mosquitos realizando estas acciones: