Pobladores del barrio Trinidad reclaman falta de limpieza debajo del viaducto frente al Botánico

Con las constantes lluvias de esta temporada, la arena y basura son arrastradas por los raudales. Debajo del viaducto frente al Botánico genera peligro constante la falta de limpieza constante, denuncian los vecinos del barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El viaducto Corredor Vial Botánico es el acceso rápido y directo al microcentro capitalino. En la zona de abajo se acumulan arena y basura.

Uno de los vecinos, don Severiano, explica que a esta problemática se suman los camiones que transportan arena.

“En la zona tenemos varias areneras y los camiones pasan constante por acá. La arena va cayendo al asfalto y eso se acumula”, sostiene.

Agregó que el tránsito es constante todo el día, especialmente por ser una conexión con la Región Occidental, a través del puente Héroes del Chaco.

Pidió que la Municipalidad intensifique los trabajos del área de Aseo Urbano, con limpiezas constantes.

“En días de lluvia, la arena sobrepasa el cordón y genera más peligro”, enfatizó.