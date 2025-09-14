Nacionales

Urgen a la Corte resolución de causas por corrupción durante la pandemia

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) presentó un urgimiento a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la resolución de varios recursos planteados que traban la prosecución de procesos por corrupción, incluso la ejecución de condenas en causas emblemáticas. Las compras de los tapabocas de oro y agua tónica, son los principales.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 01:00
Fachada del Palacio de Justicia.
Fachada del Palacio de Justicia en Asunción, sede de la Corte Suprema de Justicia, a la que le urgen resolver los casos tapabocas de oro y agua tónica, entre otros de corrupción.Gentileza

Entre las causas cuya atención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requiere la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) figuran hechos de corrupción cometidos durante la pandemia por covid, como en las causas abiertas por las compras de agua tónica en Petropar y de los “tapabocas de oro en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), esta última con riesgo de quedar en el opareí.

Abogada María Esther Roa, d Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY).

La nota de la COAPy fue presentada el 4 de setiembre último por su representante, la abogada María Ester Roa y está dirigida a la ministra María Carolina Llanes, presidenta de la sala penal.

CSJ define si caso “tapabocas de oro” quedará o no en el opareí

En el caso “tapabocas de oro”, se encuentra en estudio en la sala penal un recurso extraordinario de casación presentado el 28 de junio pasado por la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en contra de la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Dinac Édgar “Beto” Melgarejo Ginard (ANR) y otros procesados.

El recurso, presentado el 28 de junio de 2023, está dirigido contra el N° 155 del Tribunal de Apelación, tercera sala. Con el voto en disidencia del camarista José Waldir Servín, los magistrados Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre dejó sin efecto la resolución por la cual el juez Raúl Florentín dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

Édgar Melgarejo, exdirector de la Dinac, uno de los acusados por la compra de los "tapabocas de oro".

La Cámara en mayoría anuló la acusación y dictó el sobreseimiento definitivo de todos los acusados por la compra sobrefacturada de tapabocas en pandemia.

Sentencia dictada en caso “agua tónica”, en estudio

Otro caso que se encuentra en estudio en la máxima instancia es el recurso de casación planteada por la defensa de la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, contra sus condenas.

La ex presidenta de Petropar, Patricia Samudio, y su marido José Costa Perdomo, condenados por lesión de confianza.

El 24 de abril del 2024, la extitular de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza en el caso “agua tónica”; mientras que su esposo fue sentenciado a 3 años y nueve meses de prisión, como cómplice.

El fallo fue resultado del voto unánime de los miembros del Tribunal de Sentencia presidido por Gloria Hermosa e integrado por Alba González y Darío Báez.

