Urgen a la Corte resolución de causas por corrupción durante la pandemia

Entre las causas cuya atención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requiere la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) figuran hechos de corrupción cometidos durante la pandemia por covid, como en las causas abiertas por las compras de “agua tónica” en Petropar y de los “tapabocas de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), esta última con riesgo de quedar en el opareí.

La nota de la COAPy fue presentada el 4 de setiembre último por su representante, la abogada María Ester Roa y está dirigida a la ministra María Carolina Llanes, presidenta de la sala penal.

CSJ define si caso “tapabocas de oro” quedará o no en el opareí

En el caso “tapabocas de oro”, se encuentra en estudio en la sala penal un recurso extraordinario de casación presentado el 28 de junio pasado por la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en contra de la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo del expresidente de la Dinac Édgar “Beto” Melgarejo Ginard (ANR) y otros procesados.

Lea más: Fiscalía advierte “impunidad grave” en caso tapabocas

El recurso, presentado el 28 de junio de 2023, está dirigido contra el N° 155 del Tribunal de Apelación, tercera sala. Con el voto en disidencia del camarista José Waldir Servín, los magistrados Cristóbal Sánchez y Gustavo Auadre dejó sin efecto la resolución por la cual el juez Raúl Florentín dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Cámara en mayoría anuló la acusación y dictó el sobreseimiento definitivo de todos los acusados por la compra sobrefacturada de tapabocas en pandemia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Tapabocas de oro”: tribunal anula acusación y causa penal queda en el opareí

Sentencia dictada en caso “agua tónica”, en estudio

Otro caso que se encuentra en estudio en la máxima instancia es el recurso de casación planteada por la defensa de la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, contra sus condenas.

El 24 de abril del 2024, la extitular de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás fue condenada a 4 años de pena privativa de libertad por lesión de confianza en el caso “agua tónica”; mientras que su esposo fue sentenciado a 3 años y nueve meses de prisión, como cómplice.

Lea más: Caso agua tónica: Tribunal condena a Patricia Samudio y a su esposo

El fallo fue resultado del voto unánime de los miembros del Tribunal de Sentencia presidido por Gloria Hermosa e integrado por Alba González y Darío Báez.