Carapeguá: denuncian que MOPC rellena baches con escombros de la ruta PY01

Tras 13 años de reclamos por el deplorable estado de la calle Gral. Bernardino Caballero del distrito de Carapeguá, operarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trabajaron apenas una semana y luego retiraron los equipos, dejando la reparación inconclusa.

Los vecinos exigen que se utilicen grava, arena y compactación con aditivos asfálticos en las tres cuadras restantes hasta el empalme con la ruta PY01, en lugar de rellenar los baches con escombros.

El inicio de la obra fue anunciado con entusiasmo el 29 de agosto por el diputado Héctor Figueredo (ANR-HC), quien la calificó como “un regalo para la ciudadanía”. Atribuyó la concreción de los trabajos a su gestión, junto con la del intendente Luciano Cañete (ANR-HC) y algunos concejales.

Sin embargo, desde el primer día surgieron críticas. “Es lamentable que tapen los baches con escombros retirados de la ruta PY01. Queremos un trabajo de calidad”, expresó el vecino Edgar Achar. Señaló además que, cuando llegaron las maquinarias, el diputado y el intendente, acompañados de concejales, “solo posaron para la foto”.

Tras dos semanas, la obra quedó abandonada y advirtió: “Cuando vengan a pedir votos en las próximas elecciones, los vecinos los vamos a encarar”.

Los frentistas de la calle Gral. Bernardino Caballero realizaron en febrero de este año una manifestación durante la cual exigieron acciones a las autoridades municipales. Finalmente, las maquinarias del MOPC llegaron el 29 de agosto, trabajaron apenas una semana y luego desaparecieron, abandonando de nuevo la obra.

Consultado al respecto, el inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, negó que la obra esté abandonada. Explicó que los trabajos fueron suspendidos debido a las lluvias y aseguró que se reanudarán una vez que la superficie esté seca.