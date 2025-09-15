Carapeguá: vecinos denuncian deficiencias en el servicio tercerizado de basura

Los vecinos denuncian que la empresa Pine Aple SA, cuyo representante legal es Kevin Mercado, no cumple de manera responsable con la recolección domiciliaria y comercial. Tras los reclamos y ante la amenaza de que este lunes los ciudadanos arrojarían sus basuras frente a la Municipalidad local, la firma contrató, desde el sábado, dos camiones de carga para paliar la situación, ya que el vehículo asignado a Carapeguá quedó fuera de servicio.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2025/08/13/concejales-de-carapegua-cuestionan-tercerizacion-de-la-recoleccion-de-basura-sin-aval-de-la-junta-municipal/

“El servicio de recolección de basura es indignante. Los usuarios pagan por un servicio que debe ser garantizado por la Municipalidad, pero desde que se tercerizó aumentaron las quejas”, manifestó la pobladora del barrio San José, Rafaela González.

Refirió que las autoridades municipales deben evaluar la disponibilidad de vehículos y personal de la empresa, o rescindir el contrato si persiste la deficiencia.

Algunas familias, para evitar el cúmulo de desechos frente a sus casas, se vieron obligadas a trasladar los residuos por cuenta propia hasta el vertedero municipal, ubicado a unos tres kilómetros del casco urbano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contrato con empresa va hasta enero de 2026

El contrato firmado por el intendente Luciano Cañete establece que la concesión regula la tercerización del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, comerciales y complementarios del municipio. El acuerdo tiene una vigencia de seis meses, desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de enero de 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Denuncian proliferación de vertederos clandestinos en Carapeguá

Intentamos consultar a la empresa sobre las limitaciones para regularizar el servicio. El inspector general Pablo Chamorro indicó que debía responder la empresa concesionaria. Sin embargo, al llamar al número de contacto, nadie atendió.