Director del CTN señaló que está viendo cómo reponer los equipos que fueron robados

El director del Colegio Técnico Nacional, Alcides Hoffmeister, denunció el hurto de numerosas herramientas y equipos informáticos pertenecientes a varias especialidades.

Los alumnos tuvieron dos meses de clases virtuales por obras encaradas por Itaipú y el MEC. Al volver, se encontraron con el robo de los instrumentos que deben utilizar para las prácticas.

De acuerdo con la denuncia del director, realizada en la Comisaría N° 11 de la Policía Nacional, las especialidades afectadas por los robos son Informática, Electromecánica, Construcciones Civiles y Mecánica Industrial.

“Se está viendo con una empresa para poder reponer los equipos que fueron sustraídos. Esto ocurrió en el lapso entre el 5 de julio al 1 de setiembre, que fue cuando regresamos”, señaló el director.

Hoffmeister comentó que se percataron de la falta de las herramientas mientras realizaban el inventario y explicó que no tenían disponible el circuito cerrado a consecuencia de los trabajos de refacción total que se debían realizar en la institución.

“Estamos preocupados porque esto va a afectar a la parte pedagógica, pero ya estamos viendo con algunos profesores para ir a trabajar en la Universidad Nacional mientras se reponen los equipos”, concluyó.