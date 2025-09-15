Nacionales

Director del CTN señaló que está viendo cómo reponer los equipos que fueron robados

El director del Colegio Técnico Nacional, Alcides Hoffmeister, señaló que están viendo con una empresa para poder reponer las herramientas que fueron llevadas por los amigos de lo ajeno. Indicó que, mientras tanto, están viendo para trabajar en la Universidad Nacional para realizar las tareas prácticas.

15 de septiembre de 2025 - 12:49
Trabajos de refacción en el Colegio Técnico Nacional, donde ladrones se llevaron equipos y herramientas para las prácticas de los alumnos.
El director del Colegio Técnico Nacional, Alcides Hoffmeister, denunció el hurto de numerosas herramientas y equipos informáticos pertenecientes a varias especialidades.

Los alumnos tuvieron dos meses de clases virtuales por obras encaradas por Itaipú y el MEC. Al volver, se encontraron con el robo de los instrumentos que deben utilizar para las prácticas.

De acuerdo con la denuncia del director, realizada en la Comisaría N° 11 de la Policía Nacional, las especialidades afectadas por los robos son Informática, Electromecánica, Construcciones Civiles y Mecánica Industrial.

“Se está viendo con una empresa para poder reponer los equipos que fueron sustraídos. Esto ocurrió en el lapso entre el 5 de julio al 1 de setiembre, que fue cuando regresamos”, señaló el director.

Lea más: Itaipú: retraso de obras en Colegio Técnico Nacional posterga clases presenciales

Hoffmeister comentó que se percataron de la falta de las herramientas mientras realizaban el inventario y explicó que no tenían disponible el circuito cerrado a consecuencia de los trabajos de refacción total que se debían realizar en la institución.

“Estamos preocupados porque esto va a afectar a la parte pedagógica, pero ya estamos viendo con algunos profesores para ir a trabajar en la Universidad Nacional mientras se reponen los equipos”, concluyó.

