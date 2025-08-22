Nacionales

Itaipú: retraso de obras en Colegio Técnico Nacional posterga clases presenciales

El Colegio Técnico Nacional tiene suspendidas las clases presenciales tras las vacaciones de invierno, hace un mes, por el retraso de las obras encaradas por más de US$ 4 millones por Itaipú. La Binacional había prometido a los padres que el retorno a la presencialidad se daría a principios de agosto. Pero la constructora contratada para la millonaria tarea pidió una nueva prórroga hasta el 1 de setiembre. La comunidad lamentó el excesivo atraso en los trabajos.

Por ABC Color
22 de agosto de 2025 - 17:03
El Colegio Técnico Nacional (CTN), en plena obra de refacción de sus instalaciones.ARCENIO ACUÑA

Unos 1.500 alumnos del Colegio Técnico Nacional (CTN) desarrollan “clases virtuales” desde el 28 de julio, luego de una disposición del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a raíz de obras de refacción en la institución, encaradas por la Itaipú Binacional, por US$ 4 millones (más de G. 29.500 millones),

Las reparaciones fueron adjudicadas a la empresa CCC (Compañía de Construcciones Civiles) S.A., cuyo representante legal es Mauricio Javier Cordero Codas. En reiteradas ocasiones, la firma privada pidió a la dirección de la institución educativa la prórroga para la vuelta a clases presenciales, según consta en notas remitidas por el director del CTN, Alcides Hosffmeister a los padres de familia.

Según denuncian las familias, el compromiso de Itaipú Binacional, cuyo director es Justo Zacarías Irún, era que las clases presenciales se retomarían una semana después de las vacaciones de invierno, es decir, a principios de agosto.

Todo un pabellón, apenas con el esqueleto de obras en el CTN. Prometen clases presenciales para el 1 de setiembre.

“Supuestamente tienen que dar clases virtuales por Zoom, pero la realidad es que los docentes envían las tareas por Whatsapp. Al ser un colegio técnico necesitamos los espacios presenciales para las materias específicas”, lamentó un padre de familia.

Prometen clases en setiembre

Esta mañana, un equipo del MEC, con la directora de Educación de Capital, Ericka Vargas, el ingeniero Carlos Paredes, del área de Gestión de Riesgos, representantes de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) y del centro de estudiantes recorrieron la obra en el emblemático centro educativo, de modo a verificar los avances.

“Tras el informe técnico presentado por la empresa constructora y la verificación de los técnicos del MEC, se hace necesario ampliar el plazo de trabajos por una semana más para la terminación funcional y segura, por lo que el retorno a clases presenciales se prevé para el lunes 01 de septiembre del 2025″, dice una nueva nota firmada por el director del CT, remitida a las familias esta tarde.

Comitiva del MEC y representantes de la constructora CCC S.A., recorriendo las obras realizadas en el emblemático colegio público.

En la carta, desde la institución afirmaron que se garantizarán plenamente las condiciones para que la mayoría de las clases se desarrollen de forma sincrónica, asegurando la continuidad del proceso pedagógico, durante el período escolar que resta.

Las materias afectadas por la falta de prácticas

A continuación, algunas de las materias específicas de cada especialidad del CTN, afectadas por la falta de prácticas presenciales:

  • Electrónica industrial
  • Electrotecnia
  • Laboratorio de Electrónica
  • Laboratorio de Electrotecnia
  • Taller de Mecánica
  • Taller de Electricidad
  • Laboratorio de Mecánica
  • Taller automotriz
  • Laboratorio de Construcción
Obreros en el interior del Colegio Técnico Nacional.

Para el jueves 28 de agosto está prevista una nueva verificación con las mismas autoridades del MEC, del colegio y representantes de la constructora.

“Solicito su acostumbrada comprensión y colaboración”, expresa Hosffmeister ante la preocupación de los padres de familia.

