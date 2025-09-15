Denuncian robo de herramientas en el Colegio Técnico Nacional, tras dos meses de obras

Alcides Hoffmeister, director del Colegio Técnico Nacional (CTN), denunció el viernes por la noche, ante la comisaría local, el robo de herramientas y equipos informáticos de laboratorios de varias especialidades, luego de dos meses de obras adjudicadas por Itaipú Binacional. Padres piden la intervención del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Los alumnos volvieron a clases luego de dos meses de virtualidad, justamente por las obras de refacción en la institución educativa, pero al regresar, se encontraron con que las herramientas y equipos informáticos de los laboratorios no estaban.

“Regresaron a clases para usar las herramientas para las prácticas, pero se robaron todo”, lamentaron los padres de la especialidad de Construcciones Civiles.

Según la denuncia del director, se habrían hurtado más de 100 herramientas, entre escuadras, destornilladores, sierras, tarrajas, amoldadoras y hasta bolsas de clavos.

Las especialidades afectadas

De acuerdo con la denuncia del director, realizada en la Comisaría N° 11 de la Policía Nacional, las especialidades afectadas por los robos son Informática, Electromecánica, Construcciones Civiles y Mecánica Industrial.

Según los reclamos, los únicos con acceso a los laboratorios durante dos meses, fueron los responsables de la empresa adjudicada por la Itaipú Binacional.

Se trata de la firma Compañía de Construcciones Civiles SA (CCC), adjudicada por Itaipú por US$ 4 millones (más de G. 29.500 millones). El representante legal de la constructora es Mauricio Javier Cordero Codas, según datos de Contrataciones Públicas.

Ante la denuncia, desde Itaipú respondieron que están evaluando la situación y esperan recibir información adicional para determinar las acciones a seguir. Además, afirmaron que se comprometen a “intervenir en lo que le competa para dilucidar este hecho y tomar las medidas necesarias para esclarecer la situación”.

Más obras pendientes

El MEC todavía tiene una obra pendiente y que fue suspendida en el CTN, así como en un centenar de colegios técnicos en todo el país.

La suspensión de estos trabajos se dio por diferencias entre lo estipulado en las adjudicaciones y lo observado en el terreno de las instituciones educativas por las empresas adjudicadas, según explicó Marcelo León Nogués, director de Infraestructura de la cartera educativa.