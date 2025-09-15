Fiscala libera a ebrio que habría causado muerte de motociclista en Coronel Oviedo

El oficio N° 531 firmado por la fiscala, dentro de la causa caratulada “Guillermo Gabriel Portillo López s/hecho punible de homicidio culposo en Cnel. Oviedo”, dispone que el conductor recupere su libertad pese a haber dado positivo al alcotest tras el violento accidente que costó la vida a un trabajador ovetense.

El hecho ocurrió a las 05:50 de la madrugada del domingo, y tras ser sometido a la prueba de alcoholemia, arrojó como resultado positivo 0,513 mg/L. Pese a la gravedad del caso, el joven fue liberado cerca de las 17:00 horas del mismo día.

La resolución fiscal cayó como un balde de agua fría para la familia de la víctima y para la ciudadanía, que cuestiona cómo un conductor alcoholizado, que provocó un desenlace fatal, puede abandonar la celda en cuestión de horas.

El motociclista fallecido fue identificado como Marcelo Raúl Escobar, vecino del barrio San Miguel, quien se desplazaba en su motocicleta cuando fue arrollado por la camioneta Toyota Hilux guiada por Portillo.

ABC intentó conversar con la agente fiscala Gladys Torales, pero tras varias llamadas a su número celular, no respondió. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

La medida adoptada por la fiscala Torales genera un profundo debate sobre la fragilidad de la justicia y la aparente falta de consecuencias para quienes manejan ebrios y terminan segando vidas inocentes.