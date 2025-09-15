Itauguá rindió homenaje a sus cultores de la música paraguaya

El sábado 13 de setiembre se recordó un aniversario más del fallecimiento del prolífico músico y poeta itaugüeño don Félix Fernández (1984), y la municipalidad local ofreció hoy un merecido homenaje.

También el mismo día, en homenaje al cultor guaraní, la municipalidad estableció el Día del Artista Itaugüeño, y este año fueron homenajeados 19 artistas que compusieron versos a la ciudad y al Ñandutí.

El evento se desarrolló en el salón auditorio municipal don Genaro Rodríguez, en donde participaron estudiantes y familiares de los artistas, tanto homenajeados como de Félix Fernández.

Lea más: Itauguá: recuerdan un aniversario más de la muerte del poeta y músico Félx Fernández

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente de la Sociedad Cultural Félix Fernández, Marcos González Fernández, quien también es sobrino de segunda generación del artista, resaltó la iniciativa de la municipalidad de reconocer a los artistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, recordó las cualidades de Félix Fernández, quien compartió escenario con los grandes de la música paraguaya, y destacó que el artista contribuyó a la creación del género musical de la guarania, junto a José Asunción Flores.

Agregó que Fernández, además de ser profesor superior de teoría y solfeo, fue el primer director de la banda de músicos de la Policía.

Recuperar la casa familiar de Félix Fernández

El titular de la Sociedad Cultural comentó que están realizando las tratativas para recuperar la propiedad en la que se encuentra la casa familiar del recordado artista.

“La idea es recuperar la casa en la que vivió don Félix Fernández; la misma queda en la compañía Mbocayaty del Sur. Allí se encuentra aún la casita y queremos convertirla en un museo, con algunos objetos que pertenecieron al poeta y músico”, explicó Marcos González.

Agregó que también desean convertir el lugar en una academia de músicos, para que los jóvenes de la zona y de ciudades vecinas puedan estudiar música en el lugar y conocer más al artista.

Actualmente, la propiedad pertenece a la familia Arce, pero las tratativas para adquirir el inmueble se encuentran muy avanzadas, y la idea es que, en un futuro no muy lejano, quede bajo la administración municipal.

Igualmente, el jefe comunal, Horacio Fernández (ANR) destacó la presencia de los artistas que dedicaron versos a la ciudad y a la artesanía que identifica a la ciudad, el Ñandutí.

Homenajeados

Los artistas que fueron homenajeados son: Rafael Paeta; Jackson Manosalva; Miguel Ángel Ortigoza; Aníbal Vera Sánchez; Miguel Ángel “Kelo” Ruiz Díaz; Isidro Benítez; Alam Pastor Cañete; Francisco Russo; Rolando Niela; Óscar Cardozo Ocampo.

Además, recibieron el reconocimiento: David Torres Ale; Yamil Torres Ale; Mariano Celso Pedrozo; Manolo Meza; Esteban Coco Gaona; Carlos Sosa; Francisco Gauto Fleitas; Gilberto Fernández y Héctor Camilo Núñez.