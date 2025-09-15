Registro Civil revela la cantidad de parejas que quieren casarse en bodas comunitarias

La campaña “Paraguay se casa, unidos por amor y protegidos por la ley” ya inscribió a más de 3.500 parejas y anuncia que el próximo 4 de octubre, mil de ellas, contraerán nupcias en un evento comunitario que se desarrollará en la Secretaría Nacional de Deportes (Arena SND).

“Los matrimonios se van a estar celebrando por departamento, oficialmente podemos decir que la boda con mayor número de parejas que van a asistir, va a ser el 4 de octubre en la Arena SND, donde esperamos contar con la concurrencia de aproximadamente 1.000 parejas de Asunción y del departamento central”, explica el titular del Registro Civil, Maximiliano Ayala.

Asegura que esta iniciativa gubernamental es la más grande que se haya registrado en materia de matrimonio civil y también atención a los enamorados y 100% gratuito.

Explicó que la mencionada campaña busca que la ciudadanía puede acceder al derecho al matrimonio.

“Acceder al derecho al matrimonio nos abre las puertas a muchos otros derechos, por ejemplo, si mi pareja tiene IPS y yo no, puedo beneficiar a mi pareja en ese sentido una vez estando casado, también para el acceso a programas de gobierno como lo que ofrece el Ministerio de la Vivienda, donde uno de los requisitos fundamentales es el certificado de matrimonio civil”, comentó.

Agrega que no existe límite de edad y pone como ejemplo a una pareja que llevaba 30 años juntos (70 y 64 años de edad de los contrayentes), mientras otra de jóvenes de 20 y 26 años.

Requisitos básicos

Fotocopia de cédula.

En caso de tener hijo, partida de nacimiento.

En caso de que sea una persona que se haya divorciado, tener la sentencia definitiva de divorcio.

También se cuenta con un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, para consultas: 0984 771 151.

Disminución de parejas que se casan

“Tomando datos desde el año 2017 al 2024 podemos ver un marcado descenso que representa a una disminución aproximada del 10%. También es muy importante mencionar que a la fecha tenemos en el Registro del Estado Civil 7.500 matrimonios que han sido inscritos cuando que en otros años la cantidad era superior y por eso estamos lanzando esta campaña, a los efectos de que pueda formalizar su unión civil”, manifestó.

Agregó que la principal barrera es en materia económica, sin embargo, con esta campaña se exoneran las tasas del registro del Estado Civil en concepto de matrimonios, con el objetivo que la gente pueda acceder.

“También podemos anunciar que, satisfactoriamente, empresas del sector privado han tenido la iniciativa de sumarse a esta campaña y va a ser algo muy lindo, porque en estos eventos tenemos maquilladoras, peluqueros, fotógrafos que de manera totalmente voluntaria, se han puesto a disposición de la campaña, entonces van a ser fiestas bastante completas para los novios. Tenemos algunas empresas que están donando electrodomésticos que van a ser sorteados entre las parejas que asistan en esa jornada de celebración.”, anunció.