Casamiento comunitario reunirá a 200 parejas en Coronel Oviedo

La jornada forma parte de la campaña “#ParaguaySeCasa”, impulsada por la Dirección General del Registro del Estado Civil, y que en esta ciudad estará coordinada por la directora del Registro Civil, Abg. Andrea Vázquez Jiménez. La iniciativa busca facilitar el acceso al matrimonio civil, garantizar el derecho a la identidad jurídica y fortalecer los lazos familiares.

La convocatoria sigue abierta a parejas que deseen casarse o regularizar su situación conyugal. Los interesados pueden inscribirse en la Coordinación Departamental del Registro Civil de Caaguazú o en cualquiera de las oficinas registrales del departamento, de lunes a viernes, de 7:00 a 15:00.

La coordinadora departamental del Registro Civil, Abg. Andrea Vázquez, manifestó que se está previendo que el evento sea “una fiesta total”. Señaló que hasta el momento se inscribieron más de 200 parejas de diferentes puntos del departamento de Caaguazú. Indicó que la Gobernación de Caaguazú puso a disposición un bus para las parejas más alejadas de la ciudad. El bus estará disponible el día del evento frente a la subsede de la Gobernación en la ciudad de Caaguazú y partirá a primera hora, con el fin de llegar para las 7:00 al polideportivo cerrado El Cerrito.

Añadió que instructores y alumnos del área de Belleza y Estética del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) Regional Caaguazú brindarán un servicio gratuito de maquillaje para las novias, de modo que estén preparadas de la mejor manera para este día especial de sus vidas.

