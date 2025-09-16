Confirman condena por persuadir a niña a enviar fotos y videos para explotación sexual

Por unanimidad, los integrantes del Tribunal de Apelación, tercera sala, ratificaron hoy la sentencia dictada el 16 de julio pasado, a través de la cual Julio César Sanabria González, de 27 años, fue condenado a 6 años de cárcel, por dos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes de los que resultó víctima una niña de 7 años de edad.

La sentencia definitiva (S.D.) Nº 327 fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Darío Javier Báez e integrado por Christian González y Gloria Hermosa, que declaró probada la acusación presentada por la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.

Defensa pidió excluir uno de los hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes

Los camaristas María Belén Aguero, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín estudiaron el recurso de apelación especial presentado por el abogado defensor Francisco Flor Merzario, quien sostiene que la condena a su defendido debe ser únicamente por abuso por medios tecnológicos, no así por pornografía relativa a niños y adolescentes, que considera no probado.

“(...) mi defendido en todo momento demostró su colaboración aceptando su participación en el hecho atribuyéndose la culpa, que sin ninguna maniobra de querer obstruir o desviar la verdad con su declaración manifestó todo lo ocurrido demostrando también su arrepentimiento, y así se pudo esclarecer el hecho y llegar a la verdad sin ningún inconveniente para que el Tribunal de Sentencia pueda resolver haciendo Justica conforme a la sana critica y normas del derecho aplicables al caso”, alegó al referirse al primer hecho punible, por el cual solicitó a la aplicación de una pena reducida.

“Es dable mencionar que la defensa técnica alude y hace mención que no se comprobó la posesión de imágenes de índole pornográfico porque su defendido eliminaba las imágenes, hecho que no fue demostrado por la defensa, puesto que, al momento de la detención de Julio Sanabria, él tiró al suelo y pisó el celular, en un intento de hacer desaparecer la prueba, en total desconocimiento que todo lo que se trata de medios o equipos tecnológicos, es factible la comprobación de hechos a través de informes forenses, tal como se dio en la presente causa (…)”, argumentó a su vez la fiscala Benítez, al solicitar la confirmación de la condena, tras destacar el daño psicológico causado a la víctima.

Para la Cámara, pena aplicada es la adecuada

Tras estudiar los argumentos de las partes, la Cámara concluyó que la pena de seis años de cárcel impuesta a Julio Cesar Sanabria González, es la adecuada para el caso en particular, por lo que debe ser confirmada.

“El Tribunal de Sentencia, ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de la pena, la pena impuesta resulta ser útil y justa, pues se adecua a las particularidades del caso concreto, atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y así mismo se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos”, agrega el fallo de segunda instancia.

Recordemos que la Fiscalía tomó intervención tras la denuncia de la madre de una niña de siete años, que detectó que su hija mantenía conversaciones subidas de tono con un adulto, a través de Messenger.

En esas conversaciones, que tuvieron lugar en julio de 2023, el ahora condenado le decía a la niña que ellos serían novios y le persuade a que le envíe videos sin ropa, bailando y en determinadas posiciones, para que fuesen “novios”. Las conversaciones se daban a altas horas de la noche y las fotos y videos enviados se hicieron en el baño de la casa de la víctima.

Pericia fue determinante

En un allanamiento en su domicilio, la fiscala Benítez incautó el celular a Sanabria, pero el aparato estaba averiado. Sin embargo, la pericia realizada al celular de la víctima permitió recuperar casi la totalidad de las conversaciones que mantuvo con el acusado, entre ellos dos videos, uno en el que la niña estaba vestida pero hacía poses sexuales y en el segundo, hacía las mismas poses, pero desnuda. También fotos de la niña.