Denuncian por supuesta lesión de confianza al intendente de María Antonia

MARÍA ANTONIA. Cinco concejales municipales presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por supuesta “lesión de confianza” contra el intendente de esta ciudad, Luis Carlos Ledezma (ANR), por presunto mal manejo de los recursos de royalties y compensaciones de G. 990 millones en el periodo 2021-2025. El jefe comunal alegó que la denuncia responde a una persecución política impulsada por sectores que buscan perjudicar a intendentes que no acompañan al oficialismo.

Por Emilce Ramírez
16 de septiembre de 2025 - 13:04
Los concejales denunciantes son Juan Alberto Lezcano Pedersen y Emiliano Núñez Vargas (ANR), Ángel Nicolás Morel Ramírez y Agustín Leguizamón Pedersen (PLRA), y Atilio Benegas Velázquez (PRF). La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Quiindy, ante la Unidad Penal N.º 1, a cargo del agente fiscal Óscar Fernández.

Concejales de María Antonia presentan denuncias ante la Fiscalía en medio de clima político.

Según los ediles, el perjuicio al municipio ascendería a más de Gs. 900 millones, debido a reiterados rechazos de balances presentados por el intendente entre 2021 y 2024, principalmente por presuntas irregularidades en el pago de honorarios profesionales con fondos de royalties y compensaciones.

El concejal Emiliano Núñez (ANR) sostuvo que dichos pagos contravienen la Ley 3984/2010, que establece que estos recursos deben destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura y obras de desarrollo, y no a honorarios ni consultorías.

En la denuncia se detalla que: En concepto de honorarios profesionales se pagaron Gs. 176.200.000 entre 2021 y 2023. En servicios de consultoría y asesoría se desembolsaron Gs. 228.810.000 durante 2024 y el primer cuatrimestre de 2025.

Además, se destinaron Gs. 585.000.000 a inversiones de las cuales, según los concejales, no se presentó documentación respaldatoria.

María Antonia, en la mira en medio de tensiones electorales.

Ante las acusaciones, el intendente Ledezma aseguró que cuenta con un equipo de profesionales que cumplen en tiempo y forma con la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) y la ciudadanía. Afirmó que se realizan inversiones visibles en el municipio y que “cuando se trabaja en favor del progreso, hay quienes buscan poner obstáculos”. Dijo estar tranquilo y anunció que hará su descargo ante el Ministerio Público.

Denuncias con trasfondo político sacuden a intendentes<b> </b>

El intendente Ledezma señaló que estas denuncias se intensifican en época electoral y afectan principalmente a municipios no alineados con el cartismo. Según su versión, sectores oficialistas buscan acaparar intendencias en las próximas elecciones.

Varios intendentes fueron denunciados ante el Ministerio Público y la CGR.

En ese sentido, fueron denunciados ante el Ministerio Público, por un hecho similar de supuesta lesión de confianza, la intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín; el de Mbuyapey, Luis Carlos Rojas; el de Paraguarí, Marcelo Simbrón; el de María Antonia, Luis Carlos Ledezma; todos ellos colorados.

Asimismo fueron denunciados ante la fiscalía por lesión de confianza, el intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez (PLRA); y el de Acahay, Aldo Lezcano (Alianza). A esto se suma la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) contra la intendenta de Escobar, María Cristina Espínola (ANR).

