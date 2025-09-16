Denuncian por supuesta lesión de confianza al intendente de María Antonia

Los concejales denunciantes son Juan Alberto Lezcano Pedersen y Emiliano Núñez Vargas (ANR), Ángel Nicolás Morel Ramírez y Agustín Leguizamón Pedersen (PLRA), y Atilio Benegas Velázquez (PRF). La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Quiindy, ante la Unidad Penal N.º 1, a cargo del agente fiscal Óscar Fernández.

Lea más: Exintendentes son condenados por hechos de corrupción y uno de ellos ya va a la cárcel

Según los ediles, el perjuicio al municipio ascendería a más de Gs. 900 millones, debido a reiterados rechazos de balances presentados por el intendente entre 2021 y 2024, principalmente por presuntas irregularidades en el pago de honorarios profesionales con fondos de royalties y compensaciones.

El concejal Emiliano Núñez (ANR) sostuvo que dichos pagos contravienen la Ley 3984/2010, que establece que estos recursos deben destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura y obras de desarrollo, y no a honorarios ni consultorías.

En la denuncia se detalla que: En concepto de honorarios profesionales se pagaron Gs. 176.200.000 entre 2021 y 2023. En servicios de consultoría y asesoría se desembolsaron Gs. 228.810.000 durante 2024 y el primer cuatrimestre de 2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, se destinaron Gs. 585.000.000 a inversiones de las cuales, según los concejales, no se presentó documentación respaldatoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tramo Quyquyhó–María Antonia: obra adjudicada sigue sin iniciar y el camino está intransitable

Ante las acusaciones, el intendente Ledezma aseguró que cuenta con un equipo de profesionales que cumplen en tiempo y forma con la rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) y la ciudadanía. Afirmó que se realizan inversiones visibles en el municipio y que “cuando se trabaja en favor del progreso, hay quienes buscan poner obstáculos”. Dijo estar tranquilo y anunció que hará su descargo ante el Ministerio Público.

Denuncias con trasfondo político sacuden a intendentes<b> </b>

El intendente Ledezma señaló que estas denuncias se intensifican en época electoral y afectan principalmente a municipios no alineados con el cartismo. Según su versión, sectores oficialistas buscan acaparar intendencias en las próximas elecciones.

En ese sentido, fueron denunciados ante el Ministerio Público, por un hecho similar de supuesta lesión de confianza, la intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín; el de Mbuyapey, Luis Carlos Rojas; el de Paraguarí, Marcelo Simbrón; el de María Antonia, Luis Carlos Ledezma; todos ellos colorados.

Asimismo fueron denunciados ante la fiscalía por lesión de confianza, el intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez (PLRA); y el de Acahay, Aldo Lezcano (Alianza). A esto se suma la denuncia presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) contra la intendenta de Escobar, María Cristina Espínola (ANR).