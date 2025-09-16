Funcionarios de la ANDE rechazan intención de depender del MIC

Los funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), regional San Ignacio, Misiones, miembros del Sitrande, realizaron un paro general de actividades, para rechazar el proyecto de ley que quiere hacer depender a la ANDE del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía.

En ese sentido, el delegado sindical Saúl Estigarribia, señaló que con esta ley lo que pretenden es la privatización de la empresa estatal.

“El sindicato está en contra de esa ley de fusión del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía y la ANDE, ya que no hay reglas claras y, al no haber reglas claras, existen dudas de la ciudadanía y del sector eléctrico. Con esto tememos que se inicie el proceso de privatización de la misma”, señaló.

Estigarribia indicó que, con esta fusión, pasarían a ser todos funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio. “Pasaríamos a ser dependientes de un órgano político y no podemos permitir que administre gente que no entiende del sector”, agregó.

El mismo comparó la situación con la de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), que en su momento se presentó con un lindo proyecto y hoy está totalmente deteriorada, con un pésimo servicio.

“Si pasa la ANDE al sector privado, va a ir en decadencia como ocurre con Copaco, ya que en su momento dijeron que el sector privado era la única solución al problema comunicacional y hoy tenemos a las grandes telefónicas imponiendo nuestro destino de comunicación. Eso es lo que nos espera si esto no es claro, y eso es lo que pedimos como sindicalistas: que el sector eléctrico sea siempre soberano, regulado y administrado por el Estado paraguayo”, concluyó Estigarribia.

La medida de fuerza de los funcionarios de la ANDE contó con el apoyo de los dirigentes y miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM).