Indígenas anuncian movilización “Por la vida, la tierra y la dignidad”

La movilización indígena prevista para el próximo lunes, 22 de septiembre, se enmarca en una serie de reclamos urgentes ante lo que las comunidades consideran una grave situación de atropello e indiferencia estatal.
Principales reivindicaciones
- Reapertura inmediata del INDI en Asunción: los pueblos indígenas exigen el restablecimiento pleno y accesible del Instituto Paraguayo del Indígena, cuestionando el cierre de la institución.
- Presupuesto real para compra de tierras: denuncian que numerosos trámites llevan más de 20 años sin resolución y reclaman recursos suficientes para garantizar la restitución territorial.
- Fin a los desalojos forzosos: rechazan la violencia y la criminalización que sufren las comunidades, denunciando que el despojo constituye una violación de derechos humanos.
- Mesa de diálogo nacional: piden una participación representativa y con decisiones vinculantes, que no se limite a encuentros simbólicos sin cumplimiento de acuerdos.
Lea más: Niño indígena muere tras ser atacado a machetazos en Itakyry
Agregan que la jornada de protesta contará con múltiples puntos de concentración en el Chaco y la Región Oriental, incluyendo Pozo Colorado, Mariscal Estigarribia, La Patria Alto Chaco, Cruce Toledo, Kuruguaty’y, Caaguazú, Campo 9, Luque-Sanber y Asunción, entre otros.
“Nos movilizamos unidos y unidas en defensa de nuestra dignidad, nuestros territorios y nuestra vida”, señala Mario Rivarola, presidente de la Anivi.
Señala que los pueblos indígenas del Paraguay alzan la voz frente a la indiferencia y el atropello a sus derechos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Nos movilizamos unidos y unidas en defensa de nuestra dignidad, nuestros territorios y nuestra vida”, resaltó.