Indígenas anuncian movilización “Por la vida, la tierra y la dignidad”

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivi) anunció que el próximo 22 de setiembre se realizará una movilización nacional de pueblos indígenas, en distintos puntos del país, bajo el lema: “Nuestros derechos no se cierran. Nuestra dignidad no se traslada ni se archiva”.