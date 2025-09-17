Comitiva parlamentaria visita Aña Cua para conocer la reactivación de las obras

El gerente de la margen derecha del Proyecto de Obras de Aña Cua, ingeniero Carlos Yorg, durante la reunión, anunció que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) está trabajando para continuar con las obras del Brazo Aña Cua. Actualmente, se aguarda que el Consorcio Aña Cua – WRT presente las garantías de ejecución de obras y de anticipo financiero a través de una empresa aseguradora.

Una vez cumplido con el requisito, que es indispensable para garantizar la ejecución de las obras, Yacyretá procederá al desembolso de los anticipos requeridos por la firma. La EBY cuenta con los recursos financieros para financiar el proyecto Aña Cua.

Lea más: Reclaman solución a los constantes cortes de energía en una escuela de Encarnación

En principio, Yacyretá había emplazado al consorcio hasta finales de agosto pasado. El Consorcio solicitó una prórroga, que se cumple este fin de semana. Se espera que el lunes 22 se concrete la presentación de la garantía y así poder avanzar con el proceso de reactivar los trabajos con mayor fuerza. En la actualidad, están trabajando aproximadamente 200 trabajadores en la zona de obras del Brazo Aña Cua.

Yorg manifestó que se tiene un nuevo cronograma de trabajo; se prevé para julio de 2026 la puesta en funcionamiento de la primera turbina. El cronograma estima que la conclusión de la obra será en 2029.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otro momento, Carlos Yorg dijo que el trabajo técnico y responsable que se viene realizando desde la Entidad Binacional Yacyretá se realiza en cumplimiento de una firme voluntad del Gobierno del Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El diputado Mauricio Espínola agradeció a Yorg por la apertura y el trato afable hacia la comitiva y los integrantes de la Cámara de Comercio.

Lea más: Paraguay busca reabrir mercado de soja en Taiwán