Reclaman solución a los constantes cortes de energía en una escuela de Encarnación

La comunidad educativa de la Escuela Básica Nº 509 “Domingo Robledo”, ubicada en el barrio Santo Domingo de Encarnación, reclama la falta de una solución de fondo al problema de los constantes cortes de energía eléctrica.

Según la directora de la institución, Graciela Casco, realizaron un pedido al presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), debido a que arrastran esta problemática desde el inicio de clases. Solicitan el cambio del transformador de la cuadra, que presenta recurrentes averías por sobrecarga.

La docente señaló que la situación pone en peligro los aparatos, así como la conservación de los alimentos del programa Hambre Cero que se guardan en la escuela. También se quedan sin agua cuando se corta la electricidad y el tanque deja de funcionar.

Baja tensión y cortes

Casco explicó que tienen un tanque de agua cuya bomba funciona de manera automática y, al accionarse, genera baja tensión o provoca el corte de energía en la escuela.

Además, las aulas cuentan con acondicionadores de aire, pero no pueden ser utilizados porque provocan la descomposición del transformador.

Asimismo, refirió que pobladores de la cuadra también se ven afectados por estas condiciones, ya que el alimentador da conexión a toda esa zona.

La escuela cuenta con 520 estudiantes en los turnos mañana y tarde. Durante la noche funciona como Colegio Nacional, que alberga a 110 estudiantes, además de un curso acelerado con 40 alumnos, según la directora.

Gestionarán mejoras

Por su parte, el jefe regional de la ANDE, Walter Van Dyck, manifestó que remitieron el pedido de la institución, recibido el 1 de septiembre de este año. No obstante, refirió que las gestiones llevan su tiempo.

Indicó que es habitual que los motores monofásicos de bombeo de agua generen una alta demanda y, en consecuencia, una baja tensión. Este problema es frecuente en juntas de saneamiento de varias localidades, manifestó.