Deudas por lotes de cementerios en Asunción se pueden regularizar sin multas

Los asuncenos cuentan con dos semanas más para aprovechar el levantamiento provisorio de la caducidad para el pago de impuestos, tasas y cánones atrasados por lotes de cementerios.

El período de gracia fue denominado “Flor de septiembre” y se extiende hasta el último día hábil de este mes, que fue establecido por Resolución se la Intendencia Nº 460 del año 2002.

Indican que está establecido para impuestos, tasas y cánones, para aquellos contribuyentes que se encuentran en mora en el pago de usufructo de lotes de cementerios, tasas de limpieza de los mismos y/o que se encuentran afectados por lo dispuesto en el Art. 104 de la Ordenanza Nº 43/94, que expresa: “…caducarán la concesión o arrendamiento de los sitios para sepulcros cuando el titular no haya abonado los impuestos, cánones o tasas municipales referidos al sitio en cuestión…”.

Agrega que los contribuyentes que adeuden por más de cinco años las tasas por limpieza de cementerio o por más de un año por el canon de usufructo tienen tiempo hasta fin de mes para beneficiarse con el levantamiento provisorio del bloqueo de pago, y así ponerse al día con este tipo de tributos municipales, con la ventaja, además, de poder hacerlo sin multas ni recargos por mora.

Agrega que también se podrán regularizar las deudas municipales por lotes de cementerios, sin tener que pagar de vuelta por el derecho de usufructo del lote, tal como está establecido en la Resolución Nº 460/02 I., cuyos efectos quedan suspendidos hasta el 30 de septiembre del corriente año.

El pago se puede realizar en el palacete municipal, ubicado en Mariscal López entre Capitán Bueno y Capitán Villamayor, en las cajas de cobranza de la Dirección de Recaudaciones, situada en el subsuelo del Bloque A, y en la Dirección de Tránsito, que se encuentra en la planta baja del Bloque C, que atienden de lunes a viernes de 07:00 a 16:00 y los sábados de 07:30 a 11:30.

Bocas de cobranzas en otros puntos de la ciudad