Edificio del Hospital Regional de Misiones sigue en condiciones deplorables pese a denuncia de los pacientes

A inicios de este año 2025 los pacientes y familiares del Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones, habían denunciado que el edificio está en pésimas condiciones, ya que las paredes estaban con humedad, agrietadas y sin una iluminación adecuada, como también los sanitarios.

Los inconvenientes se presentaron en dicha ocasión frente al área de laboratorio y en la sala de espera de dicha unidad sanitaria. La misma denuncia se ratificó el pasado 2 de julio, cuando los inconvenientes fueron aumentando.

Lea más: San Juan Bautista: edificio del Hospital Regional está en terapia

De acuerdo con la denuncia de los familiares de pacientes internados, el centro sanitario de cabecera del octavo departamento ya muestra más evidencias de las condiciones deplorables. A simple vista se observa la humedad en las paredes en la zona de laboratorios, quirófano, terapia intensiva y sala de espera.

En dicha ocasión el director del nosocomio, Pablo Aveiro, había mencionado que el día 7 de julio del presente año se estarían iniciando los trabajos de reparación edilicia del Hospital Regional de San Juan Bautista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy, 17 de septiembre, a tres meses después del anuncio de reparación, la realidad es otra, ya que jamás se iniciaron dichos trabajos y las condiciones siguen iguales: las paredes siguen con humedades en las diferentes áreas mencionadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el director de la Octava Región Sanitaria, José María Mereles, mencionó que están en proceso las reparaciones de la institución de salud y que hasta la fecha ya se está invirtiendo más de G. 10 mil millones.

“Hasta la fecha se ha invertido la suma de G. 10 mil millones dentro de la institución en todo lo que es la readecuación edilicia e inclusive en la renovación de los quirófanos, y actualmente están en funcionamiento tres quirófanos en el Hospital Regional”, indicó.

Agregó que están en proceso de visto bueno del Ministerio de Salud para que comiencen las obras de reparación del área que falta, “porque cada pared que vamos a tocar necesita la aprobación del Ministerio”, agregó.

Resaltó que están interviniendo en todos los hospitales del departamento que lo requieran, pero priorizan las unidades sanitarias que se encuentran en pésimas condiciones.

Entregan ambulancias para Hospitales de Misiones

Por otra parte, el director de la Región Sanitaria anunció que en esta jornada se realizó la entrega oficial de cinco nuevas ambulancias para el departamento de Misiones.

“En esta jornada estuvimos realizando la entrega de cinco nuevas ambulancias con soportes básicos y avanzados para los distritos de San Juan, San Ignacio, Santa María y Ayolas, que ya están en funcionamiento, y la de soporte avanzado queda en el Hospital Regional como cabecera departamental”, señaló Mereles.