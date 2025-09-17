Enfermeros del IPS se manifiestan y exigen inscripción de todos sus compañeros en Sinarh

Enfermeros de IPS se manifestaron este miércoles frente al Ministerio de Economía, exigiendo respuestas con respecto a los miles de compañeros que quedaron fuera del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (Sinarh).
“Venimos a exigir respuesta por parte del Ministro de Economía y Finanzas. Reclamamos que solo 2.700 compañeros contratados están registrados en el Sinarh y que esta solo posibilita esa cantidad de compañeros, quedando afuera más de 7.000 compañeros contratados”, explicó Marina Ayala, Secretaria General del Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips).
Luego remarcó: “Esto es un atropello, es una eliminación de los derechos conquistados por los compañeros”.
Ante la consulta del motivo por el cual no son inscriptos los restantes compañeros, indicó que no tienen esa respuesta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Es eso lo que venimos a exigir con esta movilización. Las autoridades del IPS nos dijeron que pasaron todos los datos de los funcionarios y que el Ministerio de Economía y Finanzas no los está registrando”, añadió.
Lea más: Enfermeros de todo el país protestan frente al Ministerio de Salud
La secretaria de Sinadips aclaró que estar inscripto en ese sistema te habilita para cualquier ascenso o recategorización.
“Vamos a permanecer acá hasta que nos den fecha de audiencia y nos den respuestas a nuestros reclamos”, puntualizó.