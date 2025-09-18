A un mes de las elecciones en Derecho UNA: autoridades denuncian que no pueden asumir

Nuevas autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción denuncian que el Consejo Superior Universitario no los deja asumir, a pesar de que las elecciones se realizaron el pasado 14 de agosto y la proclamación el 23 de ese mismo mes.
Edgar Ríos Parquet debe asumir como miembro del Consejo Directivo, Fernando Cabrera como miembro titular de la Asamblea Universitaria y Marlene Solalinde como miembro suplente del Consejo Superior Universitario, indicaron.
“Fuimos electos y proclamados por el TEI y se informó al Consejo Directivo, que también aprobó a través de todos sus miembros y se remitió al Consejo Superior universitario. El 10 de septiembre, en lugar de homologar, deciden postergar y piden que se estudie recién en octubre”, explicó Edgar Ríos.
Asegura que la postergación no tiene razón de ser y que los actuales consejeros tienen mandato vencido desde el 31 de marzo de este año.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Tiroteo frente a Derecho UNA: dos heridos y 13 detenidos
Comentó que el estatuto señala que deben asumir de inmediato luego de la proclamación, razón por la cual accionaron por la vía del amparo, cuya medida cautelar señala que el Consejo Superior arbitre los mecanismos para que los nuevos miembros accedan a las bancas.
“Lo que están tratando es de forzar el tratamiento de temas antes de que los consejeros con mandato vencido salgan, porque pierde la mayoría”, denunció.
Entre los puntos “sensibles”, se encuentra la reglamentación de la encargaduría de cátedras, mencionó.
“Antes de salir, en su último pataleo intentan aprobar esas cuestiones”, remarcó.