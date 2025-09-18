A un mes de las elecciones en Derecho UNA: autoridades denuncian que no pueden asumir

Edgar Ríos Parquet, Fernando Cabrera y Marlene Solalinde obtuvieron un amparo de la Justicia Electoral para que puedan asumir sus cargos en la Facultad de Derecho UNA. Esto, ya que el Consejo Superior Universitario no los deja asumir, según denuncian.