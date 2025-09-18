Carlos Giménez es ministro de fachada y no asiste al sector productivo, dice dirigente campesina de Misiones

La dirigente campesina del distrito de Santa Rosa, Misiones, Marta Pavón, mencionó que no están recibiendo la asistencia correspondiente por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), tras sufrir pérdidas en las producciones agrícolas.

“Voy a seguir quejándome de este ministro de Agricultura porque es un ministro de fachada, no asiste a los productores y únicamente se pasa hablando sin cumplir como autoridad”, indicó.

Lea más: Campesinos de Misiones invitan a ministro Carlos Giménez a trabajar con ellos para conocer la realidad

Pavón señaló que el ministro Carlos Giménez se había comprometido con los productores del departamento de Misiones a distribuir semillas, insumos, fertilizantes, cal agrícola, entre otros elementos para la agricultura campesina, y que hasta ahora no ha cumplido.

“Giménez se había comprometido con nosotros a brindar asistencia y ahora no nos hace caso, nos ignora. En una ocasión enviaron un tractor para los pequeños productores, pero una sola máquina no es suficiente para todo el departamento. Yo digo que deben invertir más en la agricultura, ya que ellos están manejando nuestros recursos”, agregó la dirigente campesina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pavón mencionó que en la Comisión de Desarrollo y Fomento San Roque, que dirige, se encuentran asociadas 310 familias que atraviesan una crisis en sus cultivos y que, hasta la fecha, no han recibido apoyo de las autoridades para recuperar las pérdidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Haciendo una comparación, en administraciones anteriores se nos asistía en tiempo y forma con semillas, insumos y subsidios, y con este Gobierno no recibimos nada. Giménez se pasa sacando fotos con los feriantes y presume de ello. Pero bueno, como dicen, ya vamos a estar mejor, aunque no sé cuándo”, finalizó Pavón.

Intentamos comunicarnos con el ministro Carlos Giménez para conocer su versión respecto a las quejas, pero no atendió nuestras reiteradas llamadas ni respondió los mensajes enviados sobre el tema. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al asunto.