Funcionarios de EBA se manifiestan exigiendo cumplimiento del contrato colectivo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Terminal de Ómnibus de Asunción (Sintratoa) -hoy llamada Estación de Buses de Asunción (EBA)- se manifestaron este jueves exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo, ya que se han dejado de cumplir con varios beneficios.

Esta medida se da después de que se cumplieran los cinco días de plazo que dieron a la nueva directora para que les presente una solución a sus exigencias.

“Una vez más estamos exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo, ya que se han dejado de cumplir con varios beneficios, por ejemplo, la provisión de leche, uniformes y principalmente las herramientas de seguridad”, comenzó explicando Carlos Marecos, integrante de Sintratoa.

A renglón seguido, indicó que los compañeros tuvieron que comprar de su bolsillo para sus uniformes y elementos de trabajo. “Sus guantes, sus mascarillas y otros materiales que son esenciales para el trabajo diario”.

“Un electricista viene a trabajar acá sin las mínimas condiciones de protección, arriesgando su vida. Pero el punto importante de esta cuestión es el problema de la recaudación. Se creó un plan piloto acorde, que para nosotros debería durar 90 días como máximo, pero ya van más de dos años”, remarcó.

En otro momento, Marecos comentó que se desmembró todo un departamento, donde entre seis personas hacían los controles cruzados y el dinero ya iba al banco.

“Luego se llevó al fondo todo el sistema, que solamente una persona maneja. Él es contador, pero recibe la recaudación todos los días en tesorería, algo que no puede ser. El control ya no es transparente”.

Drástico descenso en recaudación

“Desde la creación de ese plan piloto, la recaudación bajó drásticamente y no alcanza para cubrir los gastos que nos descuentan mes a mes. Existen tres o cuatro meses de atraso con la caja de jubilaciones, con la Asociación Afuma, Cooperativas y otros más”, señaló el integrante de Sintratoa.

Seguido sostuvo que esta es una situación de larga data. “Hace casi tres años que estamos con esta problemática y con muchas promesas incumplidas. Ya tuvimos una reunión con la directora interina, pero nos dijo que asumió recién y nos pidió un tiempo para ver que tenía. Le dimos cinco días, pero ya feneció”.

“Necesitamos un buen director que tenga capacidad de decisión para poder mejorar esto y levantar nuestra recaudación, pero siempre vienen personas que se sientan, están ahí para ser jefes, pero no tienen sentido de pertenencia”, concluyó.