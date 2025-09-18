Jóvenes del interior se manifiestan en Asunción: exigen fuentes de trabajo y salario justo

El movimiento Paraguay Pyahurã organiza una movilización de jóvenes que llegaron a la capital del país con el fin de presentar sus necesidades y exigencias al gobierno de Santiago Peña.

Benicia Chávez, una de las líderes del grupo, explicó la problemática de la juventud en cuanto a la migración del campo a la ciudad y la falta de acceso a la educación pública de calidad.

“Los jóvenes están siendo expulsados de su asentamiento, de sus comunidades”, reclamó.

Lamentó que no se cuente con derecho a la educación, a la tierra y que se dé una migración masiva.

“Siempre nos venden un discurso de que juventud es la esperanza; sin embargo, en nuestro presente, nosotros no tenemos absolutamente nada y estamos abandonados en nuestra ciudad”, señaló.

Agrega que en el campo, la realidad es mucho más dura, “incluso muchos jóvenes que son expulsados de su zona, tienen que venir acá a Asunción a rebuscarse y empezar precisamente una vida totalmente distinta a la que teníamos”, indicó.

“Si encuentra trabajo es un trabajo negrero, que no le pagan ni siquiera salario mínimo, entonces esa realidad es la que hoy en día los jóvenes tienen”, criticó.

También dijo que los jóvenes que lograr estudiar, luego no encuentran fuente de trabajo, lo que consideran injusto.

También se refirió a los “nepobabies”, que se encuentran en el Congreso y otras instituciones del Estado, mientras los jóvenes de los pueblos del interior sueñan con una vida digna, a la que muchos no logran llegar.