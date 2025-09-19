Comisión del Senado busca impedir liberación anticipada de abusadores

Según la senadora cartista Lizarella Valiente, quien preside la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud del Congreso, cuando un adolescente de 17 años es víctima de abuso queda “en el limbo”, ya que supuestamente la ley no contempla esta edad en este tipo de hechos punibles.

Por esto detalló que la comisión impulsará una modificación de los artículos 137 y 138 del Código Penal -estupro y actos homosexuales con menores- para que también estén incluidas las víctimas de 17 años.

Al respecto aseguró que analizaron “todas las aristas”, incluso la posibilidad de un noviazgo consentido entre dos jóvenes de 17 y que uno de ellos cumple 18 durante la relación.

“Hay factores que se tienen que dar para que sea un estupro”, mencionó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Abuso sexual en niños: docente denunció que su alumna era toqueteada por su padrastro

Abusadores deberán cumplir condenas

Otra modificación que plantea la legisladora es que los abusadores no puedan quedar en libertad antes de cumplir su respectiva condena.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por una cuestión de ley los que están cumpliendo una condena por abuso sexual, llegado un porcentaje de la condena y otros factores, el juez de ejecución tiene que dar la libertad”, precisó y citó como ejemplo el caso de la niña asesinada en Fulgencio Yegros.

Lea más: Presidente Franco: imputan a policía por presunto feminicidio de su pareja y de su hija