Expo Orquídea en Cambyretá: especial para recibir la primavera

La Sociedad Encarnacena de Orquidófilos inició este viernes la 29ª Expo Orquídea, realizada en el barrio San Francisco de Cambyretá, en la residencia del presidente de la asociación, el arquitecto Carmelo Netto. La organización aglutina a 100 aficionados a estas plantas, provenientes de todo el departamento de Itapúa.

La actividad está abierta al público hasta el domingo 21 de septiembre. Además, se podrán encontrar diversos y exóticos ejemplares de todos los colores. También habrá venta de plantines para quienes deseen adquirir las bellas flores.

Entre las plantas presentadas se han seleccionado las mejores, que están expuestas en el lugar bajo el criterio de expertos jurados para esta edición. Se premió al primer y segundo lugar, según criterios técnicos del jurado.

El lugar está ubicado sobre la avenida La Paz en el barrio San Francisco de Cambyretá, a poco más de un kilómetro del microcentro de Encarnación, en la residencia de la familia Netto. La exposición está abierta de 9:00 a 18:00.

Los organizadores manifestaron que hace 32 años promueven la conservación, además del hábito del cultivo y el cuidado de las orquídeas en la región.

Las orquídeas

“Es la mejor excusa para celebrar la primavera y la juventud”, manifestó Netto. Indicó que cada año son muy populares las plantas en esta época.

Son plantas exóticas de flores hermosas, cultivadas en todos los continentes. Todas se reúnen en la familia Orchidaceae, que abarca cerca de 30.000 especies y 65.000 híbridos. Pueden habitar desde bosques lluviosos a miles de metros sobre el nivel del mar, hasta climas muy secos de zonas áridas.

En Paraguay, las orquídeas tienen un gran valor económico y cultural, que pasó de ser un producto de importación a un rubro de producción nacional.

Son una gran familia de plantas con flores, reconocidas por su complejidad, diversidad, su dependencia de hongos para germinar (micorrizas) y sus interacciones especializadas con polinizadores.