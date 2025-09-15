Encarnación florece: la primavera llega con tradición, juventud y color

Encarnación se acerca cada vez más a la temporada de apogeo y máximo esplendor. El inicio de la primavera es, sin dudas, un momento crucial para la transición entre la temporada baja y alta, por lo que la ciudad se prepara con todo para recibir a los visitantes. Es, sin dudas, un momento ideal para disfrutar del turismo interno por la región, con un clima perfecto y sin el bullicio de las multitudes en temporada alta.

La Municipalidad de Encarnación y la Confederación de Estudiantes de Encarnación (CEDE) anunciaron una agenda para celebrar el Día de la Primavera y la Juventud. Las actividades arrancarán este lunes con la Elección de Autoridades Juveniles a las 18:00. Este acto, más que un simple concurso, es un ejercicio simbólico de liderazgo y participación, donde los jóvenes encarnacenos asumen roles representativos, como los de intendente, gobernador y concejal por ejemplo.

El miércoles 17 de septiembre la jornada se abre con la Sesión de Honor a las 09:00. Por la tarde, a las 18:00, la Presentación de Alegorías llenará de creatividad y simbolismo los escenarios, mostrando el ingenio de los jóvenes que a través de sus obras, narran historias y valores de la región.

El jueves 18 de septiembre será el turno de la Competencia de Oratoria a las 18:00, donde la palabra se convierte en herramienta de expresión y reflexión. Jóvenes oradores pondrán a prueba su elocuencia y capacidad de persuasión, abordando temas que invitan a pensar en el presente y el futuro de la comunidad.

Desfile de carrozas

El viernes 19 de septiembre promete ser uno de los días más vibrantes. A las 18:00, una caravana recorrerá las calles, llevando música, color y alegría a cada rincón. La noche culminará a las 22:30 con la Presentación de Trajes Alegóricos y la Elección de Míster, un espectáculo que fusiona moda, arte y tradición, donde cada traje es una obra de arte que refleja la identidad encarnacena.

El domingo 21 de septiembre a las 15:30, el tradicional Desfile de Carrozas, que pondrá el broche de oro a la semana. Las carrozas, elaboradas por estudiantes secundarios de las instituciones de la ciudad, tras meses de trabajo y dedicación, desfilarán ante miles de espectadores.

El evento tendrá lugar en el mítico Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido como el Sambódromo. Luego del evento, se realizará una fiesta para los jóvenes en el lugar, con DJ en vivo. Las entradas costarán G. 5.000 en general.

La primavera en Encarnación es un momento de encuentro intergeneracional, donde las familias se reúnen, los jóvenes asumen protagonismo y los artistas encuentran un escenario para mostrar su talento.

El inicio de la primavera no solo dinamiza la vida social, sino también la economía local. Comerciantes, artesanos, gastronómicos y emprendedores encuentran en esta semana una oportunidad para mostrar sus productos y servicios, atrayendo visitantes de toda la región.

Encarnación, con su costanera, sus bellas playas su gente hospitalaria y los más bellos atardeceres a orillas del Paraná, se reafirma como un destino cultural y turístico de referencia en Paraguay.